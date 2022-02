A Colle viaggio nei diritti umani con il film ''Guarding the Forest'' e la presentazione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo

Giovedì 24 febbraio appuntamento alle ore 21.30 al Circolo Arci Agrestone

Si aprirà giovedì 24 febbraio a Colle di Val d’Elsa la rassegna itinerante ‘Geocinema, viaggio nei diritti umani attraverso i film’, progetto co-finanziato dalla Regione Toscana in collaborazione con il Festival del Cinema dei diritti umani di Napoli e portato avanti in quattro tappe dall’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo. L’appuntamento colligiano è in programma alle ore 21.30 al Circolo Arci Agrestone, in via Bologna 36, con la proiezione del film “Guarding the Forest” dedicato alla protezione delle foreste nell’Amazzonia brasiliana da parte delle forze di volontariato indigene.La serata, promossa con la collaborazione di Arci Siena aps, sarà introdotta dalla presentazione della decima edizione dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e vedrà la partecipazione di Serena Spinelli, assessora alla cooperazione internazionale della Regione Toscana, Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps, e Alice Pistolesi, giornalista de L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.La rassegna “Geocinema, viaggio nei diritti umani attraverso i film” ha come filo conduttore l’ambiente nelle sue varie declinazioni: dal cambiamento climatico alla lotta alle ingiustizie ambientali fino ai conflitti ambientali e allo sfruttamento delle risorse naturali. Dopo l’apertura a Colle di Val d’Elsa, la rassegna continuerà a Massa, Larciano (Pistoia) e Rosignano Marittimo (Livorno).Il film “Guarding the Forest” (Max Baring e Karla Mendes, 2019) racconta l’impegno quotidiano dei guardiani della foresta e delle forze di volontariato indigene che ogni giorno rischiano la vita in Brasile per pattugliare le loro terre e distruggere i campi di disboscamento illegali. Il film dipinge un’immagine inquietante della futura sicurezza dell’Amazzonia, regione che produce il 20 per cento dell’ossigeno del mondo ed è fondamentale per contrastare il cambiamento climatico.L’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo è nato alcuni anni fa su iniziativa del giornalista Raffaele Crocco, con il supporto dell’Associazione 46° Parallelo e la collaborazione del Premio Ilaria Alpi e delle edizioni AAM Terra Nuova di Firenze. Ogni anno il volume offre l’occasione di accendere i riflettori sul tema dei numerosi conflitti ancora in corso nel mondo, sulle motivazioni che li provocano e, soprattutto, sulle condizioni umane e sociali delle popolazioni civili che ne sono vittime insieme ai territori interessati.