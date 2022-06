Nuova raccolta dei rifiuti a Colle di Val d’Elsa, Sei Toscana: buona la risposta dei cittadini

Prosegue la consegna del kit alla stazione ecologica

Primi giorni di riorganizzazione del servizio di raccolta porta a porta a Colle di Val d’Elsa nelle zone di Colle Capoluogo e Gracciano. La maggior parte dei cittadini ha mostrato piena collaborazione fin da subito, adeguandosi al nuovo calendario e alle nuove modalità. Resta qualche conferimento non corretto, sui quali il gestore Sei Toscana, in collaborazione con l’Amministrazione comunale continueranno a monitorare e informare.“La risposta dei colligiani coinvolti dal nuovo servizio, in questi primissimi giorni, è stata soddisfacente – dice l’assessore Grazia Pingaro –. Questo lascia ben sperare in un miglioramento progressivo sia dei comportamenti che delle raccolte differenziate. Ogni cambiamento di abitudine necessita di un’attenzione in più e per questo voglio ringraziare tutti i cittadini coinvolti”.Resta tuttavia ancora qualche conferimento fuori orario o nei giorni sbagliati. L’Amministrazione comunale e Sei Toscana ricordano che i nuovi calendari, consegnati insieme al nuovo kit per la raccolta porta a porta, sono scaricabili anche dal sito di Sei Toscana (alla pagina dedicata al comune di Colle. Link: https://seitoscana.it/comuni/colle-di-val-delsa/raccolta-rifiuti ).“Dai rilievi fatti risulta che alcuni cittadini interessati dal nuovo servizio porta a porta non hanno ancora provveduto a ritirare il kit – continua l’assessore –, per questo è prevista la consegna alla stazione ecologica di via delle Lellere nei giorni di martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 e giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.00”.Il kit della raccolta porta a porta, che oltre alla dotazione annuale di sacchi comprende anche il mastello per la raccolta separata del vetro, sarà consegnato dietro presentazione dell’ultimo bollettino Tari e/o del documento d’identità, anche su delega.IL NUOVO SERVIZIOCalendario Capoluogo si intende il centro storico di Colle Alta e Colle Bassa (esposizione rifiuti entro le ore 7): carta e cartone (sacco di carta) il mercoledì; multimateriale (sacco giallo) il sabato; organico (mastello marrone) mercoledì e sabato; vetro (mastello verde) il sabato, ogni due settimane a partire dal 9 luglio; indifferenziato (mastello grigio) il mercoledì.Calendario Gracciano (esposizione rifiuti entro le ore 7): carta e cartone (sacco di carta) il venerdì; multimateriale (sacco giallo) il martedì; organico (mastello marrone) martedì e venerdì; vetro (mastello verde) il martedì, ogni due settimane a partire dal 28 giugno; indifferenziato (mastello grigio) il venerdì.Per particolari esigenze è possibile attivare il ritiro di pannolini/pannoloni/traverse. Per richiedere il servizio è necessario compilare l’apposito modulo sulla pagina del sito di Sei Toscana.Per qualsiasi richiesta di chiarimento o approfondimento sono disponibili gli uffici comunali al numero 0577912251 e il numero verde di Sei Toscana 800127484.