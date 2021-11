Riparte la programmazione teatrale al Teatro del Popolo di Colle di Val d'Elsa

Uno strabiliante fuori abbonamento, il Musical “Bohemian Rhapsody – Live Tribute” andrà in scena il 24 novembre

La stagione teatrale 2021/2022 congiunta con il Teatro Politeama Multisala Poggibonsi e il Multisala Boccaccio di Certaldo, che partirà con gli spettacoli in abbonamento dal mese di gennaio, inizia, a Colle di Val d'Elsa con uno strabiliante Fuori Abbonamento: il musical “Bohemian Rhapsody – Live Tribute” in scena il 24 novembre 2021 alle ore 21.Nel giorno del 30esimo anniversario della morte del carismatico Freddy Mercury, il Teatro del Popolo ha deciso di omaggiare il suo mito proponendo al proprio pubblico e a tutta la cittadinanza questo fantastico musical che, ambientato negli anni 90, ripercorre il periodo che porta al grande concerto realizzato a Wembley in memoria di Freddie Mercury il 20 aprile 1992.Un evento al quale parteciparono tutte le più grandi star del panorama musicale di quel periodo.Sul palco effetti speciali faranno da cornice scenografica d’impatto ad una ricca compagnia di oltre venti artisti fra cantanti, ballerini, attori e musicisti, che si esibiranno rigorosamente live, raccontando una storia d’amore e d’avventura in uno scenario futuristico che trae spunti dall’attualità.Uno spettacolo in cui il vero punto forte è la colonna sonora, suonata e cantata interamente dal vivo, incentrata su uno dei gruppi rock più innovativi e famosi di sempre, evidenziandone la lungimiranza dei testi nelle canzoni. Una scaletta dei grandi successi della band inglese che, tessuti assieme dalla trama dello spettacolo, costituiscono un tributo a Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon.Nello spettacolo si racconta la storia di come, quando Freddy morì, i Queen, dopo anni di successi in tutto il mondo, rischiano di uscire di scena di fronte al tragico evento.Jacky Beach, produttrice rampante ed ambiziosa, vuole però organizzare un grande concerto “in memoria” del loro leader. La proposta non convince completamente i componenti della band. Nonostante le numerose reticenze della band che non voleva lucrare sulla morte del loro compagno, l'intervento significativo di Mary, la donna che ha vissuto fino alla fine a fianco di Freddie, insieme al ricordo stesso di Mercury, spingeranno gli artisti verso un viaggio musicale senza eguali che riporterà i Queen sulla cresta dell’onda.Lo spettacolo viene proposto dalla ‘Compagnia del Villaggio’ in collaborazione con ‘Live Music’ che con una troupe di ballerini e cantanti professionisti, oltre ad un'orchestra dal vivo, riporterà il pubblico a rivivere quel momento storico nel magico mondo degli anni ’90.I biglietti dello spettacolo sono già acquistabili tramite il sito web del Teatro del Popolo o presso la biglietteria del teatro a partire dal 15 novembre 2021 dalle ore 17:00 alle ore 19:00.