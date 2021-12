Gaiole, lavori di E-distribuzione a Lecchi in Chianti

Il Comune di Gaiole in Chianti informa i cittadini che dal 20 al 24 dicembre e dal 3 al 10 gennaio la frazione di Lecchi in Chianti sarà interessata da lavori stradali effettuati da E-distribuzione.I lavori, rientrano all’interno del più ampio progetto di resilienza, autorizzato dalla Regione Toscana, che ha interessato anche altre parti del territorio comunale.In particolare è previsto l’interramento dell’elettrodotto a media tensione, al fine di renderlo più resiliente rispetto ad eventi meteorologici eccezionali, sempre più frequenti negli ultimi anni, e per recuperare più velocemente l’operatività delle reti in caso di interruzioni o guasti.Durante i lavori si potrebbero verificare situazioni di disagio in termini di rumore o ingombro delle strade. A tal proposito si confida nella fattiva collaborazione della popolazione sul rispetto delle disposizioni relative alla sosta dei veicoli all’interno del borgo.L’intervento porterà anche un miglioramento in termini di impatto paesaggistico con la rimozione della palificazione.