Con l’Eroica Montalcino c’è il Piatto Eroico

A Montalcino l'iniziativa a cui ha aderito Confcommercio Siena con gli esercizi del territorio e che fa parte di Vetrina Toscana

Anche la ristorazione e la gastronomia di Montalcino partecipano all’Eroica con il Piatto Eroico. E’ l’iniziativa che da venerdì 27 maggio fino a domenica 29 maggio coinvolgerà tutti gli appassionati di ciclismo a cui hanno dato la propria adesione Confcommercio Siena, insieme agli esercizi del territorio di Montalcino, e che è parte di Vetrina Toscana.L’Eroica Montalcino si terrà infatti il 29 maggio e si svilupperà lungo un percorso “Eroico” di ben 153 chilometri, un percorso “medio val d’Orcia” di 96 Km ed un percorso medio “Crete Senesi” di 70 km. Ci sono anche il percorso “Brunello” di 46 chilometri e la passeggiata di 27 chilometri. Tutto il programma per tutti i percorsi è sul sito www.eroicamontalcino.it. L’iniziativa è pensata da Giancarlo Brocci per amore della bici nel 1997, ma ha radici più lontane nel tempo.Piatto Eroico Sono tanti i ristoranti, bar e gelaterie della città che proporranno il Piatto Eroico da venerdì 27 a domenica 29 maggio. Sono tutti piatti della tradizione toscana, piatti importanti, eroici, appunto. Si va dal peposo al brasato passando dai pinci al ragù fino al cinghiale. Il piatto si potrà degustare negli esercizi aderenti. L’iniziativa è parte integrante di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l'identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.Partecipano al Piatto Eroico ll Gallo Stuzzicheria, Trattoria l’Angolo, La Taverna di Baietto Ristorante Il Giardino, Petto’s Pizza, Osteria di Porta al Cassero, Ristorante Re di Macchia, Bar Il Leccio, Enoteca Bacchus, Gelateria Why not?, Ristorante Alle Logge, Alimentari Le Citte, Bar Belvedere, Osticcio Ristorante Enoteca, Albergo Il Giglio, Enoteca la Grotta del Brunello, A&G Macelleria, Gelateria del Corso, Ristorante Pizzeria San Giorgio, Ristorante Grappolo Blu, Ristorante Il Grifo, Le Bontà del Chiasso, Uova e Farina.