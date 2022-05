Tragico incidente stradale a Montalcino. Introno alle 21.40 di ieri sera, mercoledì 25 maggio, in località Podere le Fonti, i vigili del fuoco del Comando di Siena, Distaccamento di Montalcino, sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura.All'interno dell'auto una donna di 90 anni, per la quale il personale del 118 dell'Asl Toscana sud est non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.