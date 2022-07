Montisi, vasto incendio di sterpaglie lambisce abitazioni

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti alle 11.50 di oggi, giovedì 7 luglio, a Montisi, nel comune di Montalcino, per un incendio di sterpaglie che è giunto sin nei pressi delle abitazioni.In supporto è stata inviata anche la squadra del distaccamento di Montepulciano e l’autobotte proveniente dalla sede centrale.Fondamentale l’intervento aereo con l'elicottero Drago 124 del reparto volo di Arezzo e di Eli Siena l’elicottero AIB della Regione Toscana e delle squadre AIB del personale volontario gestite dalla Regione Toscana.Sono in corso di svolgimento le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.