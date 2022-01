Montepulciano, quattro giovani feriti in incidente stradale

Quattro giovani sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16.30 di oggi, domenica 16 gennaio, sulla SP 362 a Montepulciano.Un 24enne è stato trasportato in codice 2 (giallo) al pronto soccorso dell'ospedale di Nottola, mentre gli altri tre, un 26enne e due 19enni, sono stati trasportati allo stesso ospedale in codice 1 (bianco).Sul posto, oltre ai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, sono intervenuti la Misericordia di Sinalunga, la Pubblica Assistenza di Torrita di Siena, i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco. Da precisare le cause dell'incidente.