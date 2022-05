Montepulciano: parte sabato ''Il Maggio dei Libri'', sei appuntamenti in calendario

La lettura come strumento di crescita sociale e personale

Sei appuntamenti, da sabato 14 maggio a martedì 31, per un’utenza di tutte le età, che mettono al centro dell’attenzione il libro e la lettura come strumenti di crescita sociale e personale. E’ il programma che propongono il Comune di Montepulciano e la Biblioteca Archivio Storico “Piero Calamandrei” nel quadro dell’adesione al Maggio dei Libri, campagna nazionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, realizzata attraverso il Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL).Montepulciano, attivissima su questo versante sia per tradizione sia per la presenza e l’intensa attività svolta dalla sua biblioteca, aderisce dunque al Maggio dei Libri 2022 proponendo un carnet quanto mai vario, come è proprio negli obiettivi della campagna.Si comincia sabato 14 maggio, alle 10.00, presso la Sezione bambini e ragazzi della biblioteca, situata in Piazza Grande, nel Palazzo del Capitano, con una proposta inedita per Montepulciano (e rara anche nel resto della Toscana).Sarà infatti inaugurata la cosiddetta “Biblioteca dei semi”, una raccolta di semi vegetali che saranno consegnati in una bustina a chiunque prenderà in prestito un libro, insieme ad un vasetto biodegradabile. Al lettore spetterà il compito di far germogliare i semi, riportando in biblioteca quelli che la pianta produrrà una volta giunta a maturazione. Si creerà così un circolo virtuoso che rivelerà la forte affinità tra semi e libri, entrambi capaci di narrare saperi, storia e tradizione. Sempre sabato 14, dalle 11.00, il personale della Biblioteca accoglierà i bambini da 2 a 4 anni per un fine mattinata di letture.Questi gli altri appuntamenti in programma: giovedì 19 maggio, alle 16.30, sempre nella sezione giovanissimi, letture per bambini e ragazzi da 5 a 7 anni; sabato 21 maggio, dalle 17.00, camminata nella natura per i bambini presso la Riserva Regionale del Lago di Montepulciano e, alle 18.00, laboratorio “Costruzione della fiaba”; domenica 22 maggio, alle 16.00, a Palazzo Ricci, letture di poeti e scrittori russi e ucraini; sabato 28 maggio, alle 17.00, al Museo Civico, incontro con gli autori Antonio Capitano, “Cronache dal mondo dell’arte 1”, e Silvia Calamandrei, per “Il sigillo di Benvenuto e altri scritti celliniani” di Piero Calamandrei, presentato dal Prof. Roberto Longi, Direttore del museo poliziano; martedì 31 maggio, alle 16.30, incontro itinerante del Gruppo di lettura ragazzi con lo scrittore Daniele Aristarco su “Itinerario di viaggio” con tappe in Piazza Grande (il passato), nel Palazzo Comunale (il presente) e al Museo Civico (il futuro).“L’obiettivo del Maggio dei Libri è portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali per stimolare e incuriosire coloro che normalmente non leggono” spiega il Sindaco Michele Angiolini. “A Montepulciano, grazie al nostro personale, all’apertura verso associazioni, librerie, scuole, autori, e alle nostre strutture e agli spazi, anche all’aperto, di cui possiamo usufruire, riusciamo a cogliere in pieno questo scopo, rendendo a mio giudizio anche più affascinante l’esercizio della lettura”.“Nel 2020 Montepulciano ha ottenuto il titolo di “Città che legge” – sottolinea l’assessore alla Cultura Lucia Musso -, riconoscimento per noi di grande importanza da cui discende il “Patto locale per la lettura” che attribuisce a questo esercizio lo status di diritto fondamentale del cittadino e di strumento insostituibile di accesso alla conoscenza e alla crescita personale e collettiva. Il nostro Maggio dei Libri 2022 non fa altro che confermare e rafforzare questi concetti”.“Il tema del Maggio dei Libri 2022 – osserva Silvia Calamandrei, presidente della Biblioteca di Montepulciano – appare particolarmente attuale e non meno utile: il libro viene indicato come chiave per conoscere il mondo che ci circonda, contemplarne le origini e immaginarne il futuro; dunque leggere per comprendere il passato, il presente e il futuro, azione sintetizzata nel titolo “ContemporaneaMente”, gioco di parole che ben rappresenta sia lo spirito della campagna sia il potere della lettura di stimolare riflessione e dialogo”.Informazioni: 0578 712562 – 339 2915274 – info@biblioteca.montepulciano.si.it