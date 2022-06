Incidente sulla Siena-Firenze: due feriti, uno in gravi condizioni

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di oggi, lunedì 13 giugno, sulla rampa che conduce a Monteriggioni del raccordo autostradale Siena-Firenze.Dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est, un 82enne è stato trasportato in gravi condizioni (codice 2) al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Lievi ferite per l'altra persona coinvolta nel sinistro.Sul posto sono intervenute l'automedica dell'ospedale di Campostaggia, l'automedica di Colle di Val d'Elsa, l'ambulanza della Misericordia di Colle di Val d'Elsa e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena. Presente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.