Suvignano #benecomune: chiusura del progetto sulla legalità con il giornalista Attilio Bolzoni per il liceo ''Piccolomini''

La videolezione su lotta alla criminalità e cittadinanza attiva ha chiuso gli incontri promossi nei mesi scorsi

Una videolezione con il giornalista Attilio Bolzoni, impegnato da anni sul tema della lotta alla criminalità organizzata, ha chiuso ieri, mercoledì 10 maggio, il progetto “Suvignano #benecomune” che ha coinvolto le classi 1C, 2C 4C e 5C del Liceo “Enea Silvio Piccolomini” indirizzo Scienze umane opzione economico sociale. Nella videolezione, Attilio Bolzoni ha risposto alle numerose domande degli studenti e delle studentesse, a partire dal suo libro “Uomini soli” incentrato sulle figure di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa. La lunga conversazione ha spaziato anche sui temi della mafia come un fenomeno culturale, sulla legislazione italiana in merito alla lotta alla criminalità organizzata, sulla gestione dei beni confiscati e sul fenomeno dei “pentiti” tra gli affiliati alle cosche mafiose.L’intero progetto, promosso da Arci Toscana e gestito da Arci Siena Aps, ha visto protagonisti studenti e studentesse di alcune classi del Liceo senese con incontri su giustizia sociale, cittadinanza attiva e diritti e con un approfondimento sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Toscana e sul bene confiscato di Suvignano. Il percorso progettuale ha contato sulla collaborazione del docente David Busato, responsabile dei progetti di educazione alla legalità per lo stesso indirizzo scolastico. Gli incontri sono stati realizzati in modalità interattiva e cooperativa con l’obiettivo di promuovere fra i giovani una crescente consapevolezza sull’importanza della partecipazione e del ruolo attivo della comunità nel contrasto all’illegalità. L’iniziativa è stata realizzata con il contributo della Regione Toscana progetto GiovaniSì nell'ambito del bando "Cittadini responsabili a scuola e nella società", anno scolastico 2021/2022.