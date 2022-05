Si avviano i lavori di riqualificazione energetica del palazzo comunale di Monteroni d’Arbia

Lunedì 16 maggio prenderanno il via i lavori di riqualificazione energetica del palazzo comunale di Monteroni d’Arbia. Il progetto prevede la coibentazione delle pareti esterne, del soffitto, la sostituzione della caldaia con l’annessa realizzazione di una pompa di calore al fine di riscaldare e climatizzare gli ambienti in maniera migliore e con un risparmio dei costi maggiore. L’intervento è reso possibile dal finanziamento ricevuto dalla Regione Toscana di 308.000 mila euro attraverso il Por Fesr 2015-2020 cofinanziato al 22% dal Comune di Monteroni d’Arbia.



“Siamo felici di iniziare questo intervento sulla struttura comunale - dichiara il sindaco Gabriele Berni - perché ci permetterà di ammodernare il palazzo comunale e renderlo adeguato agli attuali standard energetici esistenti. Si tratta di un intervento necessario nel contesto attuale di aumento delle materie energetiche che produrrà risparmi ed economie sin da subito”.



La macchina si sta attrezzando per fare in modo che i cittadini possano usufruire degli uffici comunali anche durante i lavori. Per questo tutti gli uffici si stanno predisponendo per ricevere al pubblico nelle aree del Comune di via Roma e di piazza del Mulino che nella fase iniziale non saranno interessate dai lavori. Nei prossimi giorni sarà possibile consultare sul sito del Comune o sul portone di ingresso gli avvisi che daranno tutte le informazioni necessarie ai cittadini.



“Stiamo lavorando per ridurre al minimo i disagi e garantire il ricevimento al pubblico per tutta la durata dei lavori - prosegue Berni -. Ancora una volta siamo riusciti ad attrarre risorse esterne per consegnare alla comunità un contenitore rinnovato, al passo con i tempi da un punto di vista energetico e meno costoso per la comunità. Il nostro obiettivo è continuare a monitorare i progetti previsti dai fondi europei e dal PNRR per costruire la Monteroni del futuro e farci trovare pronti a cogliere ogni opportunità che si manifesterà nei prossimi mesi”.