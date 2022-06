A Suvignano un nuovo campo della legalità con Arci Toscana

Fino al 20 giugno l’iniziativa coinvolgerà 17 studenti del Liceo “G. Castelnuovo” di Firenze

Sono 17 gli studenti in arrivo dal Liceo scientifico “Guido Castelnuovo” di Firenze che stanno partecipando al nuovo campo della legalità Suvignano #benecomune organizzato da Arci Toscana. L’iniziativa, partita ieri, mercoledì 15 giugno, andrà avanti fino a lunedì 20 giugno nella tenuta confiscata alla mafia nel 2007 e restituita alla comunità pochi anni fa.Come per ogni campo, i giovani saranno impegnati, al mattino, in attività agricole nella tenuta e, nel pomeriggio, in incontri sui temi della legalità con rappresentanti istituzionali e delle associazioni del territorio. Il programma del campo della legalità prevede anche un appuntamento pubblico, fissato per sabato 18 giugno, alle ore 18, al Circolo Arci di Vescovado di Murlo con la presentazione del libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” scritto da Mari Albanese e Angelo Sicilia. L’iniziativa vedrà la presenza dell’autrice Mari Albanese, insieme a Serenella Pallecchi, presidente provinciale Arci Siena aps, e a Cristina Pascucci, di CGIL Siena.Il libro “Io, Felicia. Conversazioni con la madre di Peppino Impastato” raccoglie il contenuto di alcune interviste esclusive registrate nel 2002 dagli autori con Felicia Bartolotta, madre di Peppino Impastato, poco prima della sua scomparsa, avvenuta nel dicembre 2004. All’epoca Mari Albanese e Angelo Sicilia erano tra gli animatori del primo Forum Sociale Antimafia di Cinisi e parlarono con Felicia della sua vita, del suo rapporto con la famiglia, di suo figlio Peppino, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, e della sua lotta contro la criminalità organizzata, anche e soprattutto dopo la morte di Peppino, aprendo le porte della sua casa a tutti i giovani per coltivare la memoria del figlio e spargere semi di consapevolezza per il futuro. Il libro a lei dedicato diventa, così, intriso di speranza per le giovani generazioni e rende la figura di Felicia Bartolotta un esempio di legalità sempre attuale.Il campo della legalità a Suvignano è organizzato da Arci Toscana in collaborazione con Arci Siena, Comune di Murlo, Circolo Arci Vescovado di Murlo, Cgil, Spi-Cgil e Unicoop Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana.