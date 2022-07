A Murlo torna BluEtrusco, il festival della cultura etrusca

Appuntamento dal 22 al 24 luglio con tre giorni di animazione per tutte le età

Un viaggio alla scoperta degli antichi Etruschi con tre giorni di rievocazioni storiche, laboratori didattici, visite guidate, trekking, conferenze e riscoperta delle tecniche artigianali e dei cibi etruschi. È quello che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 luglio a Murlo con BluEtrusco, manifestazione organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni e le attività produttive locali e promossa con il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Siena, Unione dei Comuni della Valdimerse e Fondazione Musei Senesi.L’evento sarà presentato con un’anteprima in programma mercoledì 6 luglio, alle ore 22, nell’impianto polivalente di Casciano di Murlo che ospiterà “Muri”, performance di danza contemporanea della Compagnia Motus portata in scena per denunciare il vertiginoso aumento della violenza di genere durante la pandemia. L’appuntamento è a ingresso gratuito e per informazioni è possibile contattare il numero 0577-814099 oppure inviare una mail a turismo@comune.murlo.siena.it BluEtrusco, festival della cultura etrusca giunto alla settima edizione, offrirà l’occasione per conoscere da vicino le origini e la storia del borgo e per raccontare come vivevano gli Etruschi. Dal 22 al 24 luglio, infatti, il borgo si trasformerà in un vero e proprio villaggio etrusco all’interno del quale i visitatori potranno osservare scene di vita quotidiana nell’accampamento; riscoprire le attività artigianali dell’epoca; partecipare a laboratori didattici per tutte le età dedicati alla forgiatura, alla lavorazione della terracotta, alla produzione di profumi e unguenti e alla scrittura. Durante la tre giorni, inoltre, ci sarà spazio per la musica, con l’incontro fra generi antichi e più contemporanei, e per numerosi approfondimenti storici attraverso conferenze in compagnia di esperti, ricercatori, archeologi e studiosi, percorsi di archeotrekking e l’iniziativa ‘Colazione al Museo’. La manifestazione sarà anche l’occasione per degustare ricette e piatti inspirati ai sapori più antichi e a quelli del territorio e non mancherà un omaggio a Dante Alighieri, con un viaggio letterario-teatrale nel Canto XIX del Purgatorio nell’ambito del progetto “Dell’Arte Contagiosa”, dedicato alle tre Cantiche della Divina Commedia.Informazioni. Per conoscere il programma integrale di BluEtrusco, è possibile visitare il sito www.comune.murlo.siena.it , seguire la Pagina Facebook BluEtrusco Murlo, contattare il numero 0577-814099 oppure inviare una mail a turismo@comune.murlo.siena.it