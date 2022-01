Pienza: nuovo look per il centro cottura Vivenda

Durante i lavori il servizio mensa sarà assicurato dal centro cottura del comune di Montepulciano

Lavori di ammodernamento ed efficientamento energetico al centro cottura di Pienza gestito dalla Vivenda Spa, l’azienda del Gruppo La Cascina Cooperativa che cura il servizio di ristorazione scolastica erogando circa 20mila pasti al giorno in diverse scuole della Toscana.Per tutta la durata dei lavori l’azienda garantirà il servizio di ristorazione a favore della popolazione scolastica e portatrice di disagio del Comune di Pienza mediante un veicolato pasti a legame caldo/freddo con propri mezzi e risorse dedicate utilizzando il centro cottura di Montepulciano in sua dotazione e messo a disposizione dall'amministrazione comunale. Vivenda ha inoltre provveduto, in accordo e in collaborazione con le amministrazioni comunali di Pienza e Montepulciano, ad adeguare il layout della cucina servente, in considerazione dei previsti maggiori volumi e carichi di lavoro, incrementandone la capacità produttiva attraverso l'installazione di un forno professionale 20 teglie altezza 2/1 in sua disponibilità.Grazie a questa decisione Vivenda ha potuto continuare a garantire un servizio storico che offre sul territorio, assicurando un’alternativa valida a tutti gli utenti.