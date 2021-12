Al via gli open day all’IIS Roncalli di Poggibonsi

A partire da sabato 11 dicembre quattro giorni di “scuola aperta” per presentare l’offerta formativa dell’istituto poggibonsese

L’IIS Roncalli di Poggibonsi riapre le proprie porte a famiglie, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado per presentare la propria offerta formativa con quattro appuntamenti in presenza. Primo open day sabato 11 dicembre, dalle 16 alle 19.Un’occasione per visitare la scuola e i suoi numerosi laboratori innovativi, per scoprire l’offerta formativa che offre un ventaglio ampio, con ben otto indirizzi, nei tre settori tecnologico, economico, liceo scientifico delle scienze applicate. Genitori e alunni che parteciperanno all'open day potranno acquisire informazioni rispetto agli indirizzi e alla progettualità della scuola, agire spazi e laboratori e apprezzare quanto organizzato dall'IIS Roncalli in entrambi i plessi, "Roncalli" e "Sarrocchi", a livello di misure di sicurezza per affrontare al meglio l'emergenza sanitari.“Abbiamo fatto nostra la celebre frase di Leonardo Da Vinci ‘la sapienza è figlia dell’esperienza’ perché la nostra offerta formativa dà largo spazio alla didattica laboratoriale come supporto nell’acquisizione di nuove conoscenze e competenze. Un’altra caratteristica che ci piace ricordare è che siamo una scuola tradizionalmente radicata sul territorio che però guarda all’Europa, inoltre una delle nostre parole chiave è benessere - spiega il dirigente scolastico Gabriele Marini- ci fa piacere che i ragazzi a scuola ci stiano bene, per questo da tempo stiamo lavorando sul rinnovamento degli spazi, a partire dalla mediateca Gianni Rodari, e sulla promozione delle competenze di cittadinanza globale, a partire dalla definizione di un curricolo ecologico, essendo scuola capofila a livello provinciale delle Rete delle Scuole Green.Vogliamo essere inclusivi, valorizzando i talenti di ciascuno e mettendo in campo tutta la nostra professionalità per individualizzare i percorsi degli studenti con Bes. Vi invitiamo a scoprire tutti i nostri otto indirizzi: Amministrazione Finanza e Marketing, anche con la nuova curvatura Management dello Sport, Relazioni Internazionali per il Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo, per il Settore Economico; Meccanica, Meccatronica (curvatura richiesta dalla scuola, in attesa di approvazione da parte della Regione Toscana: Energia), Costruzioni Ambiente e Territorio per il settore Tecnologico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. La preparazione in uscita permetterà ai nostri diplomati sia di inserirsi nel mondo del lavoro che di proseguire gli studi con percorsi ITS o accedendo a qualsiasi facoltà universitaria.”Gli open day inizieranno sabato 11 dicembre con la presentazione dei corsi Costruzioni Ambiente e Territorio, Corso economico, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (secondo appuntamento per la presentazione di questi corsi il 15 gennaio) proseguiranno sabato 18 dicembre con la presentazione dei corsi Turismo, Meccanica e Meccatronica, Elettronica ed Elettrotecnica, (secondo appuntamento sabato 22 gennaio). Tutti gli open day si terranno dalle 16.00 alle 19.00.Per partecipare agli open day, a causa delle normative legate al contenimento della pandemia, è necessario registrarsi iscrivendosi all’apposito form reperibile sul sito www.iisroncalli.edu.it . Chi avesse difficoltà a reperire il form può scrivere a dirigente@iisroncalli.it