Referendum, sottosegretario Nisini (Lega): ''Gazebo a Poggibonsi, occasione per sensibilizzare e informare i cittadini''

"Il referendum del 12 giugno rappresenta un'occasione unica per la nostra democrazia. Nonostante il silenzio di alcuni media, la Lega non si ferma. Domenica sarò al gazebo a Poggibonsi e, dalla prossima settimana, in Piemonte e Lombardia. È nostro dovere informare e sensibilizzare i cittadini sul tema affinché possano partecipare attivamente al cambiamento della nostra giustizia".



Così il sottosegretario al Ministero del Lavoro e politiche sociali, Tiziana Nisini che sarà a Poggibonsi domenica 5 giugno dalle ore 17 alle ore 19 presso il gazebo della Lega davanti al centro commerciale di Salceto.