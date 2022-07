Politeama, 400 mila euro per l’efficientamento energetico

Avanti sulla sostenibilità. Finanziata dal Ministero della Cultura sul PNRR la prima tranche dell’intervento

Dal Ministero della Cultura arrivano 400.000 euro per l’efficientamento del cinema teatro Politeama, a cui sono state assegnate risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Risorse importanti con cui avviamo un intervento di efficientamento complesso che si completerà in due step - dice il sindaco David Bussagli – Un’opera con cui proseguiamo un percorso già avviato su scuole ed edifici pubblici e su cui intendiamo spingere ulteriormente per generare risparmi sulla spesa e riduzioni di emissioni in atmosfera”.Il progetto in questione è stato elaborato con il coinvolgimento della Fondazione Elsa che ha fornito i dati relativi ai bisogni e alle problematiche del servizio e che è stata coinvolta nella progettazione tecnica per l'individuazione delle soluzioni più adeguate anche allo svolgimento delle attività. Il progetto punta a generare un significativo miglioramento dell’ecoefficienza del fabbricato, per ridurne i consumi energetici ed il conseguente impatto ambientale in termini di emissioni climalteranti. Obiettivo è anche quello di ridurre i costi energetici di esercizio, al fine di consolidare la resilienza economica di questa attività culturale, attraverso un progetto di elevata sostenibilità ambientale che coordini razionalmente gli interventi eseguiti in maniera da generare sinergie tecniche di livello.L’intervento in questione guarda quindi all’efficientamento degli impianti e all’approvvigionamento da fonti di energia rinnovabile. La prima parte sarà realizzata con i fondi del Pnrr mentre la seconda parte rientra nella progettualità “ABCura”, presentata dal Comune e già selezionata dalla Regione Toscana per il possibile accesso ai finanziamenti della nuova programmazione europea.“L’obiettivo finale è quello di rendere autosufficiente l’edificio da un punto di vista energetico – dice Bussagli – Una sfida importante che affronteremo gradualmente per fasi successive per cogliere quegli obiettivi di sostenibilità economica e ambientale in cui ci riconosciamo”.