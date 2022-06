Tra Radicondoli Festival, Belfortissimo e feste popolari, grande estate di cultura a Radicondoli

Gli eventi principali nel calendario da giugno a settembre. Musica, arte contemporanea, installazioni, teatro

La grande estate di Radicondoli sta per iniziare. Musica, arte contemporanea, installazioni, teatro, trekking. Sono tutti gli “ingredienti” di un cartellone che al suo centro vede il Radicondoli Festival dal 9 luglio al 1° agosto. Ed ancora, c’è la musica di Belfortissimo! e l’impegno, la ricerca di tante associazioni del territorio.“Un lavoro corale che spinge tutti a guardare oltre e lontano – commenta il vicesindaco e assessore alla Cultura, Luca Moda –In questo modo Radicondoli riesce ad essere protagonista del grande panorama culturale nazionale, facendo ricerca, sperimentando. Ed offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere occasioni di grande qualità nei due borghi di Radicondoli e Belforte sulle colline senesi, nel cuore della Toscana”.“Nell’estate 2022 tornerà chiaramente il Radicondoli Festival con Paesaggi contemporanei - osserva Moda, a Belforte tornano gli appuntamenti musicali di Belfortissimo! A questo si aggiungono le grandi feste popolari come la Fiera d'Estate a Radicondoli e la Festa tra le Mura a Belforte, insieme alla Festa della Pubblica Assistenza, momenti di insieme capaci di unire residenti e viaggiatori”.Tra gli eventi da segnalare, a giugno, dal 18 giugno prende il via BelFortissimo! Chamber Music Festival a cura del Circolo Arci Belforte che andrà avanti fino al 17 agosto. E proprio il 18 giugno con BelFortissimo! alle 17.30 ci sarà il concerto nel bosco, presso l’Area Comunale San Carlo a Belforte: Pithecanthropus Clarinet Ensemble, Musiche di Mozart, Bach, Mingus, Scott, Lennon-McCartney, Schickele. Il Pithecanthropus Clarinet Ensemble nasce all'interno della classe di clarinetto di Carlo Failli dell'Istituto di Alta Formazione "P. Mascagni" di Livorno. Il suo repertorio spazia da Bach ai contemporanei, passando inevitabilmente da Mozart, grande amante di questo strumento, toccando anche alcuni standard jazz. L’ingresso è gratuito. Dal 24 al 26 giugno, giugno, invece, la Fiera d'estate a cura di associazione ProLoco APS Radicondoli.E arriviamo a luglio. Dal 1 al 3 luglio, Festa tra le Mura a Belforte, organizzato da Circolo Arci. Il 6 alle 18 c’è BelFortissimo! con Chamber Music Festival, Circolo Arci Belforte. Dal 9 luglio fino al 1° agosto sarà protagonista il Radicondoli Festival 2022, organizzato da Associazione Radicondoli Arte con la direzione di Massimo Luconi, di cui è parte Paesaggi contemporanei: mostre, installazioni, incontri su arte contemporanea e territorio, il 16 e 17 luglio e fino al 31 agosto. Stesse date per Festival Image, mostra fotografica a cura di Associazione Radicondoli Arte presso l’Aquilante (Belforte). Il 20 luglio, ore 18, BelFortissimo! Chamber Music Festival all’interno del Radicondoli Festival, Circolo Arci Belforte.Agosto inizia con agosto sotto le stelle al Circolo Arci Belforte. Il 3 BelFortissimo! Chamber Music Festival, Circolo Arci Belforte. Dal 6 al 15 agosto la Festa della Pubblica Assistenza, organizzato da Associazione Pubblica Assistenza, presso Il Poggio di Radicondoli. Il 17 alle ore 18 BelFortissimo! Chamber Music Festival, Circolo Arci Belforte.A settembre, il 2 avremo un concerto dell'Accademia dei Leggieri nella chiesa della Collegiata, mentre l'11 settembre, “L’affido”, iniziativa di Fondazione Territori Sociali prevede una passeggiata al mattino con pranzo al sacco, primo pomeriggio a passeggio per le vie del borgo ad ammirare gli scorci e le opere d’arte delle chiese, alle 17 tavola rotonda sul tema dell’affido, alle 19 aperitivo in piazza, alle 21 musical in piazza a tema. Il 25 settembre, Festa della Madonna della Mercede dell’ACLI.Per informazioni è possibile contattare il Punto Informazioni Turistiche Radicondoli Museo “Le Energie del Territorio” Via T. Gazzei, 2 a Radicondoli o telefonare al numero 0577 790800. E’ possibile scrivere via mail a turismo@radicondolinet.it