Radicondoli: ''Il colpo al lume'', rassegna gastronomica alla Villa di Anqua

"Il colpo al lume", rassegna gastronomica radicondolese. Un sottotitolo accattivante per spiegare con poche parole cosa aspettarsi dalla serata del 12 luglio.L’appuntamento è alle ore 19,00 nella splendida cornice del giardino della Villa di Anqua, antica tenuta che dal 1200 è sinonimo di cultura e tradizione ai piedi delle Cornate e delle Carline, dove sarà possibile gustare in compagnia ottimi cibi cucinati dai più rinomati chef della Toscana accompagnati da selezionati vini e bollicine di prima qualità.L’ingresso è di € 20,00, con prima consumazione offerta dagli organizzatori, musica con Dj set ed area privè.L’evento è organizzato dalla Fattoria di Anqua in collaborazione con La Pergola di Radicondoli e a cui faranno da spalla tanti amici e colleghi ristoratori con i loro prodotti di eccellenza: Sergio Dondoli ed il suo gelato, Giovanni Santarpia e la pizza fritta, la Trattoria del Pesce di Bargino con la frittura, la Pergola di Radicondoli con la pizza degustazione, Luana Vagheggini, Alessandro Rossi de il Gabbiano 3.0 di Grosseto, La Dama Juana di Colle di Val d’Elsa, il Bezzini di Simignano con la sua cinta senese, il Ristorante Nazionale 2.0 di Radicondoli, Giovanni Peggi del Marula di Follonica, l’Agriturismo Le Canterie di Radicondoli, l’olio di Comunità di Radicondoli, l’azienda Biologica Paugnano di Radicondoli, Isabella di Radicondoli ed i suoi dolci, Silo 1923 con vini e champagne. C’è solo l’imbarazzo della scelta...Maggiori informazioni al numero 320 9524191 oppure su https://www.facebook.com/events/1059506234668328?ref=newsfeed