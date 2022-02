Rapolano Terme: al via i lavori per la riqualificazione di Palazzo Pretorio

L’intervento renderà l’immobile un centro espositivo culturale con un investimento di circa 200 mila euro

Hanno preso il via nei giorni scorsi a Rapolano Terme i lavori per la riqualificazione e la valorizzazione di Palazzo Pretorio, nel cuore del centro storico. L’intervento prevede una nuova rete di impianti, l’inserimento di un ascensore per abbattere le barriere architettoniche, una nuova pavimentazione e il completamento della caffetteria al piano terra. L’investimento ammonta a circa 200 mila euro, di cui 150 mila stanziati dalla Regione Toscana nell’ambito del bando per interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani.La riqualificazione del Palazzo Pretorio renderà l’immobile un centro espositivo culturale per promuovere la storia e le eccellenze del territorio e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella valorizzazione del centro storico rapolanese e del suo patrimonio storico e culturale. Con questo stesso obiettivo, l’amministrazione comunale sta portando avanti la ristrutturazione della torre quattrocentesca che fa parte delle mura rapolanesi, con un cofinanziamento della Regione Toscana nell’ambito del bando a sostegno delle città murate e delle fortificazioni della Toscana, e la donazione al Comune, da parte della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, della chiesa del Corpus Domini in piazza Matteotti.