Rapolano: 797 mila euro dalla Regione per riqualificare i giardini in Piazza della Repubblica

Le risorse sono state assegnate nell’ambito del bando sulla rigenerazione urbana

Ammontano a 797 mila euro le risorse assegnate al Comune di Rapolano Terme dalla Regione Toscana nell’ambito del bando sulla rigenerazione urbana che andranno a finanziare il progetto di riqualificazione dei giardini di Piazza della Repubblica. I fondi sono stati assegnati a seguito dello scorrimento della graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana presentati nei mesi scorsi e il progetto del comune rapolanese è stato approvato insieme a quello di altri 14 Comuni toscani.“I giardini di Piazza della Repubblica - afferma Alessandro Starnini, sindaco di Rapolano Terme - sono il cuore del nostro paese, dove tutti li conoscono come ‘il Piazzone’ e rappresentano un luogo storico di identità, incontro e socializzazione per cittadini e turisti. Le risorse ricevute dalla Regione copriranno l’80 per cento del progetto e con l’integrazione di risorse proprie del Comune potremo riqualificare interamente la zona, restituendo alla comunità spazi più accoglienti e vivibili e portando avanti un nuovo intervento di riqualificazione. I lavori saranno affidati entro la prossima primavera. I giardini del Piazzone - aggiunge il sindaco - saranno anche uno dei beni comuni su cui chiameremo i cittadini a collaborare per la loro cura, dal momento che appartengono a tutti e devono essere rispettati”.