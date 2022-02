Incidente sul lavoro, 51enne trasportato con l'elisoccorso al policlinico di Siena in gravissime condizioni

Un grave incidente sul lavoro è accaduto attorno alle 8.20 di questa mattina, venerdì 25 febbraio, in località Stabbiano di Sotto nel comune di San Casciano dei Bagni.Un 51enne è rimasto ferito per cause non precisate ed è stato soccorso dai sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est per poi essere trasportato con l'elisoccorso Pegaso in gravissime condizioni (codice 3-rosso) presso il policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza della Misericordia di Celle sul Rigo, i Carabinieri, e i tecnici della prevenzione Pisll.