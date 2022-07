Simone Hayek è il nuovo presidente del Rotary Club Valdelsa

Nella splendida cornice di villa Ducci, davanti alla vista delle torri di San Gimignano al tramonto e in un clima di grande armonia, si è svolta l’annuale cerimonia di Passaggio del Collare per il Rotary Club Valdelsa fra il presidente uscente Marco Panti e Simone Hayek, ingegnere e nuovo presidente per l’annata 2022/2023.“Sono molto felice e allo stesso tempo sento il peso della responsabilità di raccogliere il testimone di un Club così prestigioso che ha superato il 50° anno di età da cui sono nate grandi iniziative e che è stato capace di esprimere il futuro Governatore del Distretto Rotary 2071”, sono state le parole colme di emozione del nuovo presidente del Rotary Club Valdelsa alla presenza dei soci del Club e delle autorità civili e rotariane.Fra i presenti: l’assessore alla Cultura del Comune di San Gimignano Carolina Taddei, il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, il magistrato della Misericordia di Certaldo Maurizio Chinaglia, il console onorario della Toscana per la Repubblica di Moldova, Alessandro Signorini, il governatore incoming per il distretto 2071 Giuseppe Frizzi, socio del Rotary Club Valdelsa, Stefano Inturrisi, assistente del Governatore in carica, Nello Mari e i past president del RC Siena, Alta Valdelsa e Castelnuovo Berardenga – Monteaperti oltre al presidente incoming del Rotaract Valdelsa.Durante la cerimonia il presidente uscente Marco Panti ha ricordato le numerose e importanti iniziative dell’annata rotariana appena trascorsa e ha consegnato ad Alessandro Signorini il ricavato del concerto lirico “Armonie per la Pace” che si è tenuto nella chiesa di S. Agostino a San Gimignano l’11 giugno scorso.La nuova squadra, oltre al fresco past president Marco Panti e al presidente incoming Alessandro Bandinelli, comprende il vicepresidente Claudio De Felice, il segretario di Club Lisa Valiani, il prefetto Valentina Guarnieri, il tesoriere Gabriele Cortigiani, il presidente commissione effettivo Costanza Conti-Valiani, il presidente Commissione Fondazione Rotary Giuseppe Righi, il delegato Rotaract Roberto Cetti e i consiglieri Sara Poggiali, Simona Dei, Simone Pozzessere, Luciano Niccolai, Emanuela Tamburini, Niccolò Mucerino Bucalossi e Andrea Dell’Orso.Al nuovo Presidente e alla sua squadra, dal Rotary Club Valdelsa, gli auguri per continuare a realizzare, come è nello spirito rotariano, service di grande impatto e valore umano e sociale in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali.