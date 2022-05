Le iniziative in occasione di Amico museo e della Notte europea dei musei a Sarteano

Sarteano aderisce al programma Amico Museo della Regione Toscana con una serie di iniziative. Fino al 5 giugno l'ingresso al Museo Civico Archeologico è gratuito per tutti i residenti. Sabato 14 maggio (16,30, altro ingresso libero) ci sarà un incontro con lo scultore Giuseppe Guanci, protagonista della mostra diffusa, ancora in corso, dal titolo “Empty” alla Sala mostre.Sarà, questa, l'occasione per illustrare la particolare tecnica, che consente a Guanci di realizzare sculture fatte di un sottilissimo filo metallico. Una ricerca sul vuoto, la sua, e su ciò che esso contiene, nel tentativo di circoscriverlo nelle sinuose forme di esili trame fatte con il rame, il bronzo, l'alluminio e di molti altri materiali, utilizzati per disegnate figure nello spazio, in una sorta di tessuto tridimensionale, per creare meravigliose “tessoforme”. Per un artista pratese come Guanci, è un po' estendere il Dna dei tessuti alla scultura.In serata, sempre sabato 14 maggio, in occasione della Notte europea dei musei promossa da Icon (International council of Museums), è prevista un'apertura apertura serale straordinaria (dalle ore 21 alle ore 23, ancora una volta a ingresso gratuito) del Museo civico archeologico.Per informazioni: Ufficio turistico, piazza Bargagli 14, t. 0578 269204, turismo@comune.sarteano.si.it Le iniziative sono a cura di Intrepido servizi, il soggetto gestore dei musei e delle attività culturali del Comune di Sarteano.