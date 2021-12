Sinalunga, pedone in gravissime condizioni dopo investimento

Un grave incidente stradale è avvenuto poco prima delle 14.25 di oggi, giovedì 16 dicembre, in via Antonio Gramsci a Sinalunga.Un uomo di 37 anni è stato investito da un'autovettura e, dopo gli immediati soccorsi dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est giunti sul luogo dell'investimento, è stato trasportato in codice 3 (rosso) al policlinico Santa Maria Scotte di Siena con l'elisoccorso Pegaso.Sul posto, oltre all'automedica del 118, sono intervenute la Misericordia di Sinalunga e la Pubblica Assistenza di Monteroni d'Arbia.