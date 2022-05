''Insieme a cavallo: dalla riabilitazione allo sport'', la manifestazione di Le Bollicine

Il 15 maggio, con il patrocinio del Cesvot, si è tenuta la manifestazione “Insieme a cavallo: dalla riabilitazione allo sport - interventi per favorire la riabilitazione”.L'evento - con il prezioso contributo di UnipolSai Assicurazione, Banca Centro Toscana Umbria, Carrefour, CentroFarc, Panificio Corsini, Selleria il Puledro -, si è svolto presso il Centro Tosca delle Bollicine, in località Agresto a San Rocco a Pilli, nel comune di Sovicille, ed ha coinvolto circa 40 persone con disabilità, i loro familiari, volontari ed operatori.La giornata ha visto la collaborazione organizzativa dell'ASD Bollicine Sport e dell'Associazione Sportiva Le Bollicine APS nella realizzazione di dimostrazioni di percorsi educativi nell'ambito degli IAA (interventi assistiti con gli animali) ed esibizioni di attività sportiva equestre al passo e passo e trotto. La giornata si è conclusa alle ore 17.00 con le premiazioni dei partecipanti.La realizzazione della manifestazione ha voluto rappresentare un momento di incontro e di socializzazione per le persone con disabilità che frequentano Le Bollicine, per le loro famiglie, per gli operatori, e i volontari, dopo due anni di interruzione dovuti alla pandemia.