Poco dopo le 13.30 di oggi, giovedì 26 maggio, i sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est sono intervenuti sulla SP 101 a Sovicille per una 75enne a terra a causa di un sospetto malore durante un'uscita in bici.La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata dall'elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti anche l'ambulanza della Pubblica assistenza di Siena e i Carabinieri di Rosia.