Incidente stradale con due feriti, avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, martedì 12 luglio, in località Ponte alla Spino nel comune di Sovicille.Una 72enne, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118 dell'Asl Toscana sud est intervenuti sul posto, è stata portata in gravi condizioni (codice 2) al policlinico Santa Maria alle Scotte dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Siena. Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Rosia per i rilievi dell'incidente.