Boxe Siena Mens Sana: la Toscana sale sul ring di Siena contro l’Emilia-Romagna in 8 incontri interregionali

Appuntamento mercoledì 8 dicembre alle 16.30 presso il PalaChigi in viale Sclavo

I giovani talenti del movimento pugilistico senese salgono sul ring per una serata dedicata al pugilato interregionale. Domani, mercoledì 8 dicembre alle ore 16.30, presso il PalaChigi Mens Sana in viale Sclavo, andranno in scena otto incontri di boxe che vedranno sfidarsi pugili dilettanti della regione Toscana- provenienti da Arezzo, Firenze, Pisa e Siena – insieme ai rappresentati della Boxe Comacchio e Boxe Lugo dell’Emilia-Romagna.L’evento, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid 19, sarà a ingresso gratuito. Durante la serata sarà possibile acquistare, con un contributo minimo di 10 euro, il calendario 2022 della Boxe Siena Mens Sana. Il ricavato verrà devoluto all’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi di Siena. Per informazioni è possibile contattare i numeri 339 6040734 e 3387310073 oppure consultare il sito www.boxesiena.it “Siamo molto felici – ha detto David Borgogni, maestro di Boxe Siena Mens Sana – di essere riusciti a organizzare questo evento. È un bel segnale di forza e fiducia e uno sguardo al futuro per il movimento pugilistico senese che, proprio in questo periodo, è immerso in un intenso percorso di turnover generazionale. Il nostro è un cammino pieno di speranza e di entusiasmo grazie anche all’attività dei giovanissimi atleti che saranno protagonisti dell’incontro di domani”.