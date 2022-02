Mens Sana, Pattinaggio Corsa: a Siena il primo raduno degli Azzurri

Gli allievi della Nazionale Italiana saranno al pattinodromo di Siena venerdì 11 febbraio

Le rotelle della Nazionale Italiana Pattinaggio Corsa sfrecciano a Siena al pattinodromo dell’Acquacalda per un raduno interregionale organizzato dal ct della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti. I migliori atleti, categoria allievi, della Toscana, Liguria e Lazio saranno a Siena venerdì 11 febbraio per un allenamento in vista della partenza della stagione agonistica 2022. Tra i giovani rollers ci saranno anche 9 mensanini, 7 ragazze e 2 ragazzi, pronti a far vedere le proprie capacità e il proprio talento nel Pattinaggio Corsa. Sarà un’occasione per valutare il lavoro svolto dalla Mens Sana durante il periodo invernale e per prepararsi ai primi appuntamenti di questa stagione agonistica.“Finalmente – commenta Laura Perinti, direttore tecnico della sezione Pattinaggio Corsa - iniziamo l’anno agonistico 2022 con la speranza che sia ricco di eventi e pieno di soddisfazioni. Iniziamo proprio a Siena con un raduno interregionale, dedicato alla categoria allievi. Saranno presenti anche 9 allievi mensanini, atleti giovani e promettenti, con talento ed entusiasmo. Sono ragazzi che hanno raggiunto diversi podi nei campionati federali e rientrati nella ‘top ten’ della prima categoria. Spero che questo sia il primo scalino verso la nuova stagione agonistica che a breve ci vedrà impegnati nel Campionato Indoor che si svolgerà a marzo. Questo appuntamento sarà anche un primo momento per verificare e valutare il lavoro svolto durante i mesi invernali. Sono fiduciosa nell’abilità dei miei ragazzi e delle loro potenzialità”.Gli atleti. I giovani atleti mensanini convocati dal ct della Nazionale Italiana a prendere parte al primo grande appuntamento della stagione agonistica 2022: Matilde Cherubini; Rita De Gianni; Emma Meucci; Margherita Minghi; Chiara Rosucci; Erminia Rutilio; Giulia Serafin; Guglielmo Lorenzoni e Marco Pieraccini.