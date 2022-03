Nuoto, ottimi risultati dei giovanissimi della Virtus Buonconvento alle Finali Regionali Primaverili Esordienti di Livorno

I giovanissimi Esordienti A della Virtus Buonconvento si sono messi in evidenza a Livorno in occasione delle loro finali toscane: Vittoria Giancaspro (classe 2011) ha conquistato ben 3 medaglie su 3 gare disputate, iniziando dai 100 stile libero (bronzo in 1’10’’); Vittoria ha proseguito la striscia positiva di risultati con una gara sorprendente nei 100 farfalla, nuotati al passo di 1’23’’, e un altrettanto inaspettato podio nei 400 stile libero dove è giunta terza in 5’28’’, con quasi 20 secondi di progresso sul tempo di qualifica.



L’altro protagonista giallonero è stato Lorenzo Capitoni (2010), medaglia d’argento nei 50 rana (39’’70) e ottimo terzo nei 100 rana, chiusi in 1’26’’. Sempre nella rana, tra i nati 2009, si è distinto Vieri Ruffoli che ha migliorato nettamente i record sociali dei 50 e dei 100 rana (realizzando 37’’ e 1’20’’) che erano entrambi di Pier Paolo Mozzoni e risalenti al lontano 2004.



Manco il tempo di festeggiare che le femmine di Categoria sono già in partenza per Riccione, sede storica dei Criteria Nazionali Giovanili, per i quali si sono qualificate Gemma Bartolini, Beatrice Borrelli, Maya Bonanni, Benedetta Cittadini, Chiara Costagli, Benedetta D’Alessandro, Rachele Gonzi, Martina Minervino, Beatrice Pecorello, Lara Pelliccia, Viola Petrini, Sara Rocchigiani, Sveva Salvatori, Arianna Sparvieri, Hanna Stefanini.



Dunque, un numero record di atlete giallonere, ben 15, prenderà parte ai Criteria, con un totale di 43 gare, confermando la Virtus come la seconda società toscana dopo la Rari Nantes Florentia e una delle più quotate in Italia.