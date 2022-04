Sinalunga Bike, tutti contro la Cicli Taddei

Ancora poche ore e finalmente la Sinalunga Bike vivrà la sua 28ª edizione, quella del grande cambiamento, ossia il passaggio della gara dalla sua versione autunnale con la quale si è consacrata classica di riferimento del panorama non solo toscano alla novità del cuore della primavera, con colori completamente diversi lungo il tracciato rimasto quello storico, di 54 km per 1.500 metri di dislivello contraddistinto da tanti piccoli strappi, con il punto più alto a quota 540 metri slm e punte di pendenza al 20%.Insieme al tracciato lungo ci sarà anche quello medio cicloturistico, di 32 km per 800 metri. Nella sede del comitato organizzatore stanno affluendo le iscrizioni: ha già dato la sua adesione la Cicli Taddei, che avrà in Francesco Casagrande e Silvia Scipioni i campioni uscenti e in Riccardo Chiarini la punta di diamante, dopo le vittorie in serie ottenute in stagione. Hanno assicurato la loro presenza anche la Scott, che punta particolarmente su Pietro Sarai e la Bottecchia, mentre è ancora incerta la presenza della Soudal Lee Cougan di Medvedev (RUS) e Paez (COL) che hanno regalato grande spettacolo nelle due precedenti tappe della Coppa Toscana Mtb.Oltre al circuito toscano, la gara è inserita anche nel Tour 3 Regioni, nel Maremma Tosco Laziale e nell’Umbria Tuscany. La prova avrà il suo epicentro come di consueto nel Centro Commerciale I Gelsi, nel vasto piazzale antistante dove saranno posizionate partenza e arrivo. Le iscrizioni sono ancora aperte, al costo di 30 euro fino a venerdì, poi gli ultimi numeri rimasti saranno messi in vendita a 40 euro. Da sottolineare l’alto numero di premiati, oltre 140 fra le varie categorie, un segno distintivo storico per la corsa senese.Per informazioni: Donkey Bike, tel. 338.7096969, www.donkeybike.it