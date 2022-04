Torna a Siena il Meeting della Liberazione

Tanti atleti attesi il 25 aprile al campo scuola "Renzo Corsi"

Come tradizione iniziata negli anni novanta dello scorso secolo, torna il 25 aprile al campo scuola "Renzo Corsi" il Meeting della Liberazione, l'evento organizzato dall'Uisp Atletica Siena, tappa fissa del panorama di inizio stagione all'aperto per l'atletica leggera toscana.Prima che a maggio partano gli importanti lavori di riqualificazione della pista da parte del Comune di Siena (proprietario dell'impianto), ci sarà infatti di nuovo la possibilità di vedere nella struttura di via Avignone tanti giovani da tutta la regione, e anche da altre parti d'Italia.Le gare saranno aperte come consuetudine al mattino (ore 10:00) dalle prove del settore promozionale, mentre dalle 12:45 si svolgeranno le competizioni del settore assoluto, concentrate sulle pedane dei salti e dei lanci, protraendosi fino al tardo pomeriggio.All'evento senese risultano iscritti vari nomi di rilievo del panorama nazionale, in particolare nei lanci (in settimana questi atleti sono attesi al raduno della nazionale a Tirrenia) come la giavellottista romana Carolina Visca (Fiamme Gialle), classe 2000, personale di 58.47m, recentemente vincitrice del titolo invernale di specialità, con un ricco palmares giovanile in cui spicca il titolo europeo Under 20 nel 2019; il discobolo livornese Alessio Mannucci (Aeronautica Militare), 59.56m di personale, bronzo ai campionati italiani assoluti di Rovereto 2021; il ventenne discobolo pugliese Carmelo Musci (Fiamme Gialle), recentemente giunto a Bari a 58.79m; la campionessa invernale Under 23 del disco Diletta Fortuna (Carabinieri), personale di 52,66; la martellista livornese Rachele Mori (Fiamme Gialle), classe 2003, personale di 65.03m.Tanti ovviamente gli atleti dell'Uisp Atletica Siena iscritti, presente anche la saltatrice in alto lucchese Idea Pieroni (Carabinieri), personale di 1.90, campionessa italiana indoor under 23, che proprio sulla pedana senese svolge gran parte dei propri allenamenti sotto la guida di Stefano Giardi, fiduciario tecnico regionale e presidente della società organizzatrice.Le manifestazione sarà aperta al pubblico nel rispetto delle misure antipandemiche (obbligo di mascherina FFP2, verifica Certificazione Verde Covid-19 Base) e con biglietto d'ingresso: € 4,00 al mattino, € 3,00 dopo le 12:30.