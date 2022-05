''Donne e Sport, una parità da raggiungere'', iniziativa di Università di Siena e Uisp Siena

Lunedì 9 maggio, ore 14.00, Aula Magna del Rettorato dell’Università di Siena

“Donne e Sport, una parità da raggiungere” è il titolo dell’iniziativa, organizzata da Uisp Siena e dall’Università di Siena con il Comitato Unico di Garanzia di Ateneo e USienasport, che si terrà lunedì 9 maggio alle ore 14 a Siena nell’Aula Magna del Rettorato (Banchi di Sotto, 55).L’incontro sarà aperto dai saluti del Rettore Francesco Frati, della professoressa Letizia Marsili, delegata agli Studenti e cittadinanza studentesca, di Simone Pacciani presidente del Comitato Territoriale Uisp di Siena e dell’assessore a Istruzione formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere della Regione Toscana, Alessandra Nardini.Seguiranno gli interventi dei docenti dell’Ateneo Eleonora Belloni, su “La discriminazione di genere nello sport in Italia: una lunga storia”, e Giuseppe Segreto, dal titolo “I limiti del linguaggio come limiti del mondo. La comunicazione di genere nel giornalismo sportivo”.All’incontro interverranno Nicola Porro, già presidente dell’Associazione europea di sociologia dello sport e Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp.Atlete e dirigenti sportive porteranno la loro testimonianza. Sono infatti in programma gli interventi di Manuela Claysset, responsabile Uisp Nazionale per le politiche di genere e diritti, Elena Calzeroni atleta nella disciplina del lancio del disco, preparatrice atletica FIR, nonché allenatrice nazionale Fidal e dirigente tecnico Asd The Lab e di Giulia Collodel, docente dell’Università di Siena e tennista che ha raggiunto i massimi livelli nel ranking italiano e ha preso parte a tre Universiadi.L’incontro sarà moderato da Lorenzo Bani, presidente Uisp Toscana.Alle studentesse e gli studenti partecipanti sarà rilasciato dall’Università di Siena l'open badge "critical thinking", certificazione utile per l’inserimento nel proprio curriculum universitario.È possibile iscriversi all’evento all’indirizzo www.unisi.it/unisilife/eventi/donne-e-sport-una-parita-da-raggiungere