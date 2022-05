Cronometro e pedali, i primi ingredienti di Nova Eroica in programma il 25 e 26 giugno a Buonconvento

"A questi elementi abbiamo aggiunto il Festival Popolare, una magica atmosfera di festa per tutta la famiglia", annuncia Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd

Buonconvento, la Val d’Arbia e la Val d’Orcia tornano ad offrire lo scenario di NOVA Eroica, contenitore ideale per la bicicletta gravel che scalda i cuori e muove le gambe di tanti appassionati, di ogni tipo ed età.Partecipare a NOVA Eroica vuol dire immergersi nella campagna toscana più bella ed amata al mondo, in un borgo tra i più caratteristici, un tempo sosta ideale dei pellegrini in viaggio verso Roma, lungo la via Francigena: "Proprio le strade bianche della provincia di Siena sono l'elemento distintivo di NOVA Eroica - spiega Franco Rossi, presidente di Eroica Italia e responsabile dell'organizzazione - Qui i ciclisti che amano pedalare fuoristrada trovano le migliori condizioni. A questo elemento abbiamo aggiunto il Festival Popolare; dal 24 al 26 giugno Buonconvento vivrà l'atmosfera della festa per tutta la famiglia che culminerà con la pedalata di Eroica Family".Essere a Buonconvento, dunque, dal 24 al 26 giugno consentirà di vivere da protagonista la magia degli eventi Eroica tra musica, giochi, incontri con le aziende del mondo bike, cibo tradizionale toscano tornando così ad una dimensione più favorevole alle biciclette ed ai ciclisti più esigenti: "La formula NOVA Eroica è nata a Buonconvento, il punto del percorso permanente dove si potevano pensare le soluzioni stradali più varie ed adatte - racconta Giancarlo Brocci, ideatore de L'Eroica -. Di suo Buonconvento ha messo tutto il resto, a partire da un centro storico splendido ed un tessuto sociale forte e coeso. La prossima sarà anche l'edizione finalmente libera, in cui NOVA otterrà definitiva consacrazione di evento, con numeri importanti oltre l'indiscussa qualità".Sabato 25 giugno si gareggerà contro il tempo. La formula di NOVA Eroica prevede lunghi tratti da pedalare tutti insieme poi la sfida si accenderà in alcune sezioni di percorso lungo i quali il cronometro registrerà i tempi per la classifica finale. Saranno disponibili diversi percorsi; il cronometro individuale sarà attivo sul percorso più lungo e il percorso medio. Nel dettaglio i percorsi tracciati saranno tre: rispettivamente 62 chilometri (“Val d’Arbia), 85 chilometri (“Crete Senesi”) e 130 chilometri (“Terra di Siena”). Il via per tutti sarà dato alle ore 8.00.Domenica 26 giugno NOVA Eroica sarà dedicata alla famiglia. I protagonisti saranno, infatti, mamme, papà e soprattutto ragazzi e bambini.E’ il percorso per i più allenati; sviluppa 130 chilometri con un dislivello complessivo di 2330 metri. Da Buonconvento si transita per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Pieve a Salti e di nuovo Buonconvento. Saranno sette i tratti di strada bianca; Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Bibbiano, Val di Cava, Lucignano D’Asso e Pieve a Salti. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su quattro diversi settori.Sviluppa 85 chilometri con un dislivello complessivo di circa 1500 metri. Da Buonconvento si pedala per i comuni di Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno quattro i tratti di strada bianca; Monte Sante Marie, San Martino in Grania, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. La classifica individuale sarà redatta in base ai tempi fatti registrare su due diversi settori.E’ adatto a chi vuole godersi il panorama e la strada bianca senza il “pensiero” del cronometro. Da Buonconvento si raggiunge Asciano, Monteroni D’Arbia, Murlo, Buonconvento. Saranno tre i tratti di strada bianca; Asciano, Monteroni D’Arbia, Pieve di Piana. Il dislivello complessivo è di 1030 metri.Nova Eroica Family è una ciclo escursione su strade bianche per tutte le famiglie; dunque un evento studiato anche per i più piccoli che potranno compiere la propria esperienza Eroica. Si potrà partecipare con biciclette da strada, ciclocross, gravel e ibride da tempo libero con telaio in carbonio, acciaio, titanio e alluminio. Saranno ammesse le biciclette elettriche. Due i percorsi a disposizione; rispettivamente di 28 chilometri (I castelli di Buonconvento) e 14 chilometri (La valle dell'Ombrone) . Il percorso più breve va da Buonconvento a Bibbiano sulla strada bianca e ritorno sulla strada asfaltata. Il percorso più lungo prevede il passaggio per Monteroni d’Arbia.