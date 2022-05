Boxe Siena Mens Sana: Toscana, Umbria e Lazio si incontrano sul ring del PalaChigi

La campana suonerà sabato 28 maggio alle ore 16 per dare inizio all’interregionale che vedrà protagonisti i migliori giovani pugili delle tre regioni

Toscana, Umbria e Lazio salgono sul ring del PalaChigi per un interregionale di boxe tra i migliori giovani pugili delle tre regioni. La campana suonerà sabato 28 maggio alle ore 16 per dare inizio al primo incontro, i protagonisti assoluti saranno i giovani atleti della Boxe Siena Mens Sana accompagnati dal loro Maestro, David Borgogni. il Pala Chigi della Polisportiva Mens Sana 1871 farà da cornice a un intenso pomeriggio di boxe. Sarà un’occasione per i giovani biancoverdi di confrontarsi con altri atleti e accrescere le proprie capacità tecniche, passando un pomeriggio all’insegna dello sport, dello spettacolo e del divertimento.Gli atleti della Mens Sana. I biancoverdi che indosseranno i guantoni saranno: Niccolò Nocciolini (Elite 67 kg), Matteo Bertagnini (Elite 71 Kg), Alessandro Bramerini (Schoolboy 52 Kg), vincitore del recente Torneo Nazionale “A. Mura” e reduce dalla seconda convocazione con la Nazionale Italiana Schoolboy. Sarà invece il match di esordio per altri due giovanissimi boxeur biancoverdi: Davide Poli (Schoolboy 48 kg.) proveniente dal settore giovanile e Dario Guidi (Junior kg. 60). Dopo un anno di stop torna finalmente all’attività agonistica anche Sara Bramerini, sorella di Alessandro (Youth 57 Kg.), che ha sempre disputato ottimi incontri deliziando gli intenditori per il suo modo di boxare. Cerca invece la conferma, dopo l’ottima impressione fatta nel suo match di esordio poco più di un mese fa, Anita Capitani (Youth Kg. 48), l’altra ‘girl con i guantoni’ della sezione Boxe Mens Sana.Info. La manifestazione di sabato sarà dunque un’imperdibile occasione per assistere a un sano pomeriggio di sport. Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo sportivo è di 10 euro, effettuando il pagamento direttamente sul posto. Si ricorda, inoltre, che in base al nuovo decreto-legge per il contrasto e la diffusione del Covid-19 sarà obbligatorio indossare la mascherina di tipo Ffp2 per assistere agli eventi sportivi al chiuso.