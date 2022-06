Boxe Siena Mens Sana: l’interregionale Toscana, Lazio e Umbria è tutto biancoverde

En plein degli atleti mensanini che portano a casa una vittoria ciascuno

En plein della Boxe Siena Mens Sana all’interregionale tra Toscana, Lazio e Umbria, che si è tenuto nei giorni scorsi al PalaChigi. I giovani atleti biancoverdi escono vittoriosi dal ring dopo una vittoria corale. Un grande successo per la Polisportiva Mens Sana 1871 che vede crescere ancora di più i suoi giovani atleti che hanno fatto vedere passione, grinta e grande capacità tecnica.L’incontro. Esordio scoppiettante per Davide Poli (Schoolboy 48 kg) e Dario Guidi (Junior 60 kg) che portano a casa il match confermando le proprie capacità tecniche e facendo vedere la loro tenacia. Vince anche Yevhen Sidelnyk (Youth 67 kg) che affronta sul quadrato l’atleta proveniente dal Csc Firenze. Buona la prova delle giovani ragazze che hanno dimostrato grandi capacità tecniche, oltre a una forza straordinaria. Anita Capitani (Youth 48 kg) trionfa contro l’avversaria del Santa Marinella Ring. Molto atteso, invece, il rientro sul ring di Sara Bramerini (Youth 57 kg), che mancava sul ring da troppo tempo. La mensanina, infatti, non ha deluso le aspettative, conducendo il suo match con tattica e intelligenza, dosando le energie e controllando il ritmo incalzante dell’avversaria della Boxe Cecina. Matteo Bertagnini (Elite 67 kg), nonostante la sua assenza dalla boxe, ritrova subito la vittoria dopo un confronto di tre riprese contro l’atleta del Santa Marinella Ring.A scuotere le masse sono Alessandro Bramerini (Schoolboy 52 kg) e Niccolò Nocciolini (Elite 67 kg), tra le punte di diamante della Boxe Siena Mens Sana. Bramerini incrocia i guantoni con Alessandro Cipriani, della Pug. Viterbese e compagno di Nazionale. I due si rendono protagonisti di un incontro formidabile senza lasciare sconti a nessuno. La tecnica, la determinazione e l’astuzia valgono all’atleta biancoverde la vittoria su Cipriani. Anche Nocciolini incontra una vecchia conoscenza, Alessandro Gatti della Pug. Lucchese, che lo aveva battuto nella semifinale degli ultimi Campionati Regionali Elite. Il match di Niccolò è stato forse il più bello della serata e, fino a ora, della sua carriera. Nonostante un arbitraggio che ha interrotto molto spesso le azioni e dopo due richiami ufficiali per parte, il verdetto unanime è stato la vittoria per il pugile mensanino a coronazione di una serata davvero da annoverare negli annali della Boxe Siena Mens Sana.“Sono felice e soddisfatto degli incontri – commenta il maestro David Borgogni – anche se non sono sorpreso. Con i ragazzi e con il mio team, abbiamo lavorato duro e quando c’è sinergia e voglia di far bene i risultati arrivano. Questo successo, però, non deve essere un arrivo ma un punto di ripartenza dal quale fissare le basi per continuare a crescere e migliorare. Adesso godiamoci questa vittoria per tornare sul ring più carichi che mai”.