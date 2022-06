''Siena Kickboxing Day'', il 5° torneo di sport di contatto al PalaOrlandi

Sabato 4 giugno si svolgerà, presso il PalaOrlandi a Montarioso, il 5° torneo “Siena Kickboxing Day” organizzato dalla sezione Kick Boxing della Palestra Gold Gym di Siena, per la Federazione Federkombat.La riunione avrà inizio alle ore 14 e vedrà la presenza di circa 50 atleti con relativi accompagnatori, provenienti da tutta la Toscana. Si terranno, nell’arco della giornata, una media di 30 incontri suddivisi su due tatami e un ring con diverse discipline: low kick, full-contact, K1, kick light, light contact e kick jitsu e diverse categorie: senior (dalla cintura blu alla nera), junior/senior (dalla cintura bianca alla verde), juniores (fino a 19 anni) e cadetti (fino ai 15 anni).Numerosi gli atleti senesi della Gold Gym in campo tra cui Jacopo Biancucci, Pietro Iannone, Tommaso Godente, Guido Miceli e Francesco Nobili. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito. "Vogliamo ringraziare tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – dichiarano Franco Maggiorelli e Nicola Tonelli della Palestra Gold Gym – e il Comune di Siena che ci ha concesso il patrocinio. Un ringraziamento particolare anche al Costone che ha messo a disposizione il PalaOrlandi. Sarà una giornata all’insegna degli sport di contatto – concludono i due organizzatori - che non significano violenza, bensì correttezza, disciplina e autocontrollo."