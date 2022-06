NOVA Eroica; sabato 25 e domenica 26 giugno appuntamento a Buonconvento

Giancarlo Brocci: "Un'esperienza speciale". Franco Rossi: "Mai così tanti al via"

C'è grande euforia in Val d'Arbia e Val d'Orcia che sabato 25 giugno e domenica 26 ospiteranno NOVA Eroica, l'evento gravel proposto da Eroica con una formula che corre incontro alle aspettative di migliaia di appassionati, vecchi e nuovi, desiderosi di pedalare tra gli scenari più belli e autentici della Toscana.Tutto si svolgerà con epicentro a Buonconvento, paese tra i Borghi più Belli d'Italia, che sta allestendo un vero e proprio festival di sport per tutti, musica, divertimento e ristoranti di strada: aspetti che da sempre caratterizzano Eroica in questo territorio: "Se tutte le strade portano a Roma da oltre duemila anni, quelle bianche rischiano di portare, da almeno un quarto di secolo a questa parte, tutte a Buonconvento - sottolinea Giancarlo Brocci, ideatore de L'Eroica -. Di certo ci sta passando il mondo da questo piccolo centro, un raro pezzo di pianura in mezzo a colline che tutto il mondo ci invidia. E la pianura fa, comunque, ciclismo, favorisce gli approcci, avvicina i neofiti ad un esercizio che non ha approccio comodo, che ti obbliga a fatiche e dolori, tanto più, appunto, ai suoi inizi. Buonconvento, poi, sta giustamente fra i borghi più belli d'Italia ed ha conservato una memoria ed un tessuto sociale così ricco da resistere meglio di altri alla difficile congiuntura scorsa. I suoi musei, la Pro-Loco, le associazioni, un volontariato ricco ed orgoglioso, il forte senso di appartenenza paesana finiscono per rendere l'esperienza davvero speciale".A questo invito così speciale stanno rispondendo in tantissimi, come mai in precedenza: "In questi ultimi giorni stiamo registrando una vera e propria impennata di iscrizioni - annuncia Franco Rossi, presidente di Eroica Italia asd - Penso che chiuderemo le iscrizioni molto vicino a quota 1500. Un numero che conferma il successo della formula ideata da Eroica: pedalare tutti insieme per scoprire il territorio aggiungendo un pizzico di agonismo. Giusto per accendere un po' la sfida ed il divertimento fino al ristoro successivo. La formula piace ed i riscontri sono evidenti."Piace tantissimo anche l'idea che si possa stare insieme al villaggio di NOVA Eroica con tanti espositori, non solo di tipo strettamente tecnico. Bere un calice di buon vino ed una birra ghiacciata, vivere lo spirito e l'armonia di Eroica Caffè e rifocillarsi nei ristoranti di strada fa sì che Buonconvento sarà meta non solo di appassionati e pedalatori. Tutto inizierà giovedì 23 giugno. proseguirà venerdì con tantissime iniziative, non solo legate al mondo dello sport, fino al via di NOVA Eroica, sabato 25 giugno.Infine domenica la conclusione del week end a pedali vedrà centinaia di persone partecipare ad Eroica Family, la pedalata, assolutamente non competitiva e aperta ad ogni tipo di bicicletta, attorno Buonconvento con sosta alla Fattoria di Piana per il ristoro in musica che piace tanto a grandi e piccini. Nel pomeriggio sarnno di scena i Giovanissimi, come dire che ad Eroica si guarda al passato, si invita a vivere in armonia il presente ma si lavora per il futuro, non solo a pedali.Giovedì 23 giugnoOre 17.00 – APERTURA NOVA EROICAOre 18.00 – 20.00 Segreteria Generale e Accrediti - Piazzale GaribaldiOre 18.00 – 20.00 Ritiro buste tecniche - Piazzale GaribaldiOre 18.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara – Piazzale Garibaldi – Bus VittoriaVenerdì 24 giugnoOre 14.00 – 20.00 APERTURA BIKE VILLAGE – Piazzale GaribaldiOre 14.00 - 20.00 Segreteria Accrediti - Piazzale GaribaldiOre 14.00 – 20.00 Ritiro buste tecniche - Piazzale GaribaldiOre 14.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale GaribaldiOre 14.00 – 20.00 Ciclo Officina Eroica - Piazzale GaribaldiOre 14.00 - 20.00 Spazio “Ciclo Club Eroica” - Piazzale GaribaldiOre 14.00 – 20.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale GaribaldiOre 15.00 – 20.00 Barberia - Piazzale GaribaldiOre 17.00 – Presentazione Manifesto Italiano Cure Palliative Pediatriche - Teatro dei RisortiOre 17.30 – Dj set con Nikky Dj e la sua 500Sabato 25 giugnoOre 6.00 - 8.00 Segreteria Accrediti - Piazzale GaribaldiOre 6.00 – 8.00 Ritiro buste tecniche - Piazzale GaribaldiOre 6.00 – 20.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale GaribaldiOre 6.00 – 20.00 Ciclo Officina Eroica - Piazzale GaribaldiOre 6.00 – 20.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale GaribaldiOre 8.00 – Partenza NOVA EROICA - Piazzale GaribaldiLungo TERRA DI SIENA 130 KmMedio CRETE SENESI 90 KmCorto VAL D’ARBIA 60 KmOre 10.00 – 17.00 Arrivi NOVA EROICA - Piazzale GaribaldiOre 12.00 – 17.00 Pasta PartyOre 14.00 – 20.00 Segreteria Family - Piazzale GaribaldiOre 14.00 – 20.00 Ritiro buste tecniche Family - Piazzale GaribaldiOre 17.00 – Cerimoniale - Piazzale GaribaldiPremiazioni IndividualiPremiazioni SocietàPremiazioni Campionato Nazionale ACSIOre 17.30 – Vinile Dj set con Aladino e Little DjOre 18.00-18.30 – Prove Libere percorso Italian Fixed Cup - Campionato Italiano Assoluto - Piazza GramsciOre 18.30 – Gara Donne Fixed – Campionato Italiano FCIOre 19.30 – Gara Uomini Fixed – Campionato Italiano FCIOre 20.30 – Super Finale Fixed – 30 MinutiOre 21.15 – PremiazioniDomenica 26 giugnoOre 8.00 – 13.00 Bike VillageOre 8.00 – 10.00 Segreteria Generale Accrediti - Piazzale GaribaldiOre 8.00 – 10.00 Ritiro buste tecniche Nova Eroica Family - Piazzale GaribaldiOre 8.00 – 12.00 Ritiro Pacco Gara - Piazzale GaribaldiOre 8.00 – 13.00 Spazio “Eroica Caffè” e Enoteca - Piazzale GaribaldiOre 9.00 – Partenza Passeggiata dei Castelli Ciclo Club Eroica - Piazzale GaribaldiOre 9.00-9.30 – Partenza NOVA EROICA FAMILYOre 10.00 – 12.00 Merenda Musica e spettacoli per gli iscritti a Nova Eroica Family - Località PianaOre 16.00 - Partenza 9^ Trofeo dei Giovanissimi "Memorial Maurizio Nardi & Eraldo Moricciani"Ore 18.30 - Premiazioni 9^ Trofeo dei Giovanissimi "Memorial Maurizio Nardi & Eraldo Moricciani"Il borgo medioevale di Buonconvento è racchiuso entro una cinta muraria in mattoni con archetti pensili alla sommità, realizzata nel 1379 su ordine dei Governatori di Siena e provvista, in origine, di due sole porte di accesso lungo la via principale del paese: Porta Senese sul lato nord, verso Siena, che conserva ancora oggi gli originari infissi in legno con ferrature, e Porta Romana, verso sud, distrutta nel 1944 dai tedeschi in ritirata.Rimasto pressoché intatto per secoli, al riparo del fossato e dei merli guelfi del camminamento di ronda, il borgo ha subito notevoli trasformazioni nell’800, con la costruzione di edifici a ridosso delle mura, tra cui il Teatro dei Risorti. Il nucleo più antico è attraversato, da nord a sud, da via Soccini, così chiamata in ricordo dell’antica famiglia che contava tra i suoi membri illustri giuristi nonché un paio di eretici, cui si deve l’organizzazione dottrinale di vari movimenti ereticali sviluppatisi nel corso del XVI secolo, che presero il nome di socinianesimo.Oggi il Comune di Buonconvento ospita due musei molto importanti sul territorio e di notevole interesse sia per un pubblico di turisti sia per un pubblico di appassionati e studiosi: il Museo della Mezzadria senese, il Museo d’Arte sacra della Val d’Arbia.