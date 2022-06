Premio Estra per lo sport, c’è tempo fino al 20 luglio per candidarsi alla II edizione della Call to Action

Le candidature per la V edizione del premio giornalistico "Estra per lo sport: raccontare le buone notizie” possono essere invece inviate fino al 30 settembre

Proseguono le iniziative 2022 di Estra per lo Sport: la V edizione del Premio Giornalistico “Raccontare le buone notizie” e la II edizione della Call to Action “Le buone notizie dello sport”, promosse da Estra S.p.A., multiutility del settore energia da anni è impegnata a sostenere la pratica sportiva.La II edizione della Call to Action “Le buone notizie dello sport” chiuderà la fase di candidatura il giorno 20 luglio 2022: un riconoscimento economico dedicato alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa dello sport e che gode del Patrocinio del CONI Nazionale e del CIP Nazionale.La Call to Action si rivolge a quelle realtà che, nelle regioni Abruzzo, Marche, Molise, Toscana e Umbria, attraverso il proprio operato sottolineano il ruolo dello sport come strumento di responsabilità sociale e di inclusione.Saranno individuate da un’apposita giuria le migliori “buone pratiche” e l’azienda conferirà a ognuno dei vincitori una donazione di 4.000 euro a supporto dell’attività sportiva.La V edizione del Premio Giornalistico “Raccontare le buone notizie”, terminerà invece la fase di invio candidature il giorno 30 settembre 2022: obiettivo del premio è quello di dare un riconoscimento a quei giornalisti che credono nei valori dello sport e che, attraverso parole e immagini, sanno mettere in luce il suo ruolo di veicolo di buone notizie, ponendo l’accento sulla sua capacità di creare esempi e stili di vita positivi.Dopo i convincenti numeri dell’edizione 2021 del Premio Giornalistico, che ha visto oltre 300 servizi candidati e della I edizione della Call to Action 89 associazioni sportive aderenti, l’azienda ha confermato la propria volontà di continuare a promuovere questo percorso dedicato a dare visibilità alle buone notizie dello sport, premiando da una parte chi porta a conoscenza del grande pubblico le belle storie dello sport e dall’altra chi quotidianamente attua azioni concrete a sostegno del proprio territorio e della vita di comunità.I bandi di partecipazione sono disponibili ai seguenti link:Estra SpA: https://corporate.estra.it/comunicazione/estra-premio-giornalistico-estra-per-lo-sport SG Plus: https://www.sgplus.it/2022/01/26/premio-estra-v-edizione-e-call-to-action/ USSI: http://ussi.it/2022/estra-lo-sport-bando-premio-giornalistico-call-to-action/