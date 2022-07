Mens Sana Pattinaggio Corsa: Tommaso Giannettoni conquista la finale ai Giochi matematici Kangourou

Il biancoverde, reduce da un grande successo di squadra ai Giochi Nazionali Tiezzi, affronterà la sfida con i migliori studenti d’Italia



Tommaso Giannettoni, classe 2012 e giovane agonista della sezione Pattinaggio Corsa della Polisportiva Mens Sana 1871, conquista la finale dei Giochi matematici Kangourou. Il mensanino, dopo essersi piazzato al dodicesimo posto in tutta Italia ha avuto accesso alla finale dei Giochi matematici, dove si confronterà con i 30 migliori studenti d’Italia il prossimo 24 settembre a Cervia.



Una grande soddisfazione per il giovane biancoverde che con il suo successo lancia un messaggio importante, esempio per tutti i ragazzi: lo sport e lo studio sono due discipline complementari, da coltivare e portare avanti con dedizione e impegno. Tommaso è anche reduce da un grande successo ai Giochi Nazionali Bruno Tiezzi di pattinaggio dove ha conquistato la medaglia d’argento di squadra dopo essersi confrontato con tantissimi atleti provenienti da tutta Italia. Con lui anche il compagno di squadra, oltre che di banco, Leonardo Mattii che, dopo essersi classificato secondo ai Campionati Nazionali Tiezzi, ha conquistato la semifinale ai Giochi matematici.



“Non è assolutamente vero – commenta Gianluca Marzucchi, direttore sportivo della Polisportiva Mens Sana 1871 - che lo studio preclude lo sport agonistico. Anzi, è proprio lo sport che, se praticato bene, insegna disciplina e organizzazione del tempo. Tommaso si allena tre volte alla settimana per due ore a seduta, con molti fine settimana impegnato in avvenimenti sportivi fuori Toscana, ottenendo buoni risultati come la piazza d’onore ai Giochi di Società Bruno Tiezzi a metà giugno. L’impegno sportivo non toglie quindi tempo allo studio dove riesce molto bene. A supporto dell’equazione: studio e sport complementari, c’è la buona prestazione del compagno di scuola e di sport Leonardo Mattii che, dopo la medaglia d’argento ai giochi Tiezzi, è arrivato in semifinale tra circa novemila partecipanti di tutta Italia. Segno che la ‘scuola’ di Pattinaggio Corsa della Mens Sana insegna non solo il pattinaggio ma è anche una scuola di vita, merito dello staff tecnico e della direzione della sezione. Tantissimi complimenti a Tommaso e un grande in bocca al lupo per la finale (dove incontrerà i migliori 30 alunni d’Italia). Siamo certi che Tommaso darà ‘battaglia’ come in gara”.