Basket Serie B, l'Umana Chiusi in trasferta ad Osimo

Diciottesima giornata del Girone Rosso della Serie A2 di basket Old Wild West che vedrà contrapposte Ristopro Fabriano e Umana San Giobbe Chiusi. La partita è in programma per domenica 6 febbraio alle ore 17.00 al PalaBaldinelli di Osimo e sarà visibile con abbonamento sulla piattaforma LNP Pass oltre che in chiaro su MS Sport (Sky canale 814 MS Channel, per abbonati; Tivusat canale 54 MS Channel; Digitale Terrestre Toscana LCN).Chiusi arriva dalla tripla affermazione con Latina, Cento e in rimonta con Chieti mentre Fabriano, che sette giorni fa ha fatto debuttare i due nuovi acquisti Hollis e Tommasini, da una convincente vittoria contro Eurobasket Roma che ha interrotto un lunghissimo periodo negativo. All'andata si impose la formazione cartaia, cogliendo al PalaPania la prima vittoria in campionato e costringendo Chiusi al secondo stop consecutivo. L'Umana ha quindi come obiettivo quello di riscattare la sconfitta di un girone fa, provando a cogliere una vittoria mai ottenuta contro Fabriano nei due precedenti, che consentirebbe ai senesi di allungare un periodo particolarmente positivo. A parlarne il capo allenatore della San Giobbe Chiusi Giovanni Bassi."I due punti con Chieti sono fondamentali. L’esame, anche se in maniera rocambolesca, è stato superato. C’è stata una grandissima reazione dopo ventotto minuti oggettivamente deludenti e allo stesso tempo molto buoni da parte di Chieti. Abbiamo reagito e siamo riusciti a portare a casa una partita alla fine di una settimana difficilissima con minutaggi molto elevati per alcuni giocatori. Non avevamo modo di ruotare per i vari infortuni, ma i ragazzi sono stati bravissimi"."Problemi fisici ne abbiamo ancora, siamo abbastanza risicati e facciamo fatica a fare allenamenti come andrebbero fatti sia a livello numerico che a livello qualitativo. Però chi si allena lo fa con grande voglia, con grande entusiasmo e sappiamo che domenica avremo di fronte un’altra partita complicata"."Criconia sta un pochino meglio, forse riprenderà in questi giorni a lavorare ma per domenica è sicuramente fuori. Ancellotti sta ancora abbastanza male con la schiena quindi è da valutare. Decideremo giorno per giorno"."All’andata Fabriano fece una partita decisamente migliore rispetto alla nostra vincendo meritatamente. Poi hanno avuto tanti problemi anche di infortuni e sono stati molto sfortunati ad essere onesto. Hanno tra virgolette un roster nuovo con diversi innesti, una squadra molto più solida, molto più quadrata. Lorenzo Pansa è un ottimo allenatore, saprà sicuramente mettere insieme questo nuovo roster che adesso è di livello. Non dobbiamo guardare la classifica che hanno attualmente ma chi sono adesso, ovvero una squadra che potrebbe fare tranquillamente i playoff se il campionato iniziasse oggi."I due innesti danno solidità oltre che qualità. Una squadra che in attacco ha veramente tante armi a disposizione e che è molto ben organizzata difensivamente. Per noi saranno quaranta minuti molto difficili nei quali dovremo essere molto attenti, fare pochi errori sia in difesa che in attacco per cercare di stare a contatto con loro".