Playoff A2, una strepitosa Chiusi supera Treviglio ed è in semifinale

UMANA SAN GIOBBE CHIUSI-GRUPPO MASCIO TREVIGLIO 88-64 (28-12; 55-27; 73-40)

L'Umana San Giobbe Chiusi vince in gara 5 contro Treviglio e passa in semifinale dei playoff della Serie A2 di basket del tabellone oro al termine di una partita strepitosa, condotta dal primo all'ultimo secondo.Inizio da urlo per l'Umana che prova a scappare fin dal primo quarto. Treviglio arranca e non riesce a stare al passo, mentre la San Giobbe va e chiude la prima parte dell'incontro avanti di sedici.Al rientro in campo ancora Umana che non molla un millimetro. Treviglio non riesce ad accendersi anche per la grandissima pressione dei lacustri. Il dominio di Chiusi a rimbalzo è la chiave, unita a ottime percentuali al tiro.A fine primo tempo è un eloquente 55-27. Solo in avvio di terzo periodo Treviglio prova e rientrare. Il parziale di 0-9 costringe Bassi a fermare il gioco, ma Chiusi rientra in campo e di fatto archivia la pratica.A dieci dalla fine è 73-40 e il numeroso pubblico dell'Estra Forum aspetta solo i titoli di coda per festeggiare. Ne deriva un garage time di dieci minuti, nei quali Treviglio segna con buona costanza anche grazie alle maglie larghe della difesa chiusina. Nel finale è pura accademia, la San Giobbe vince 88-64 e conquista il pass per la semifinale contro la testa di serie numero uno Udine.Prima partita domenica 22 alle ore 20 al PalaCarnera, gara 2 ancora in Friuli martedì 24 ancora alle ore 20, la serie si sposterà in Toscana venerdì 27 maggio alle ore 20.30 all'Estra Forum."Devo fare i complimenti a Treviglio per la serie - le parole di coach Bassi nel post partita di gara 5 -. Ci siamo dovuti superare e oggi avevamo qualcosa in più. Poi volevo ringraziare Francesco Fratto che ha messo a rischio la sua salute per giocare questa partita. Ma come avevo detto alla fine di gara 4, Francesco non meritava di non giocare una partita del genere, sono contento che abbia dato un contributo. Per il resto partita strepitosa dei ragazzi, inutile parlare di numeri, abbiamo avuto un atteggiamento eccezionale fin dal primo minuto e lo abbiamo mantenuto per tutto l’arco della gara. Abbiamo parlato negli spogliatoi a fine gara 4, l’obiettivo era lasciare tutto quello che avevamo sul campo a prescindere dal risultato. Io ho tanti difetti ma le promesse le mantengo, sempre. E sapevo che i ragazzi avrebbero dato tutto. Così è stato. Abbiamo anche giocato bene a basket, ma sapevo avremmo fatto quaranta minuti di battaglia. Ora ci riposiamo, ci godiamo questa vittoria incredibile perché dieci giorni fa, pensare di battere tre volte Treviglio, sembrava impossibile. Il mantra era un passo alla volta, ci siamo riusciti ma per merito dei ragazzi che sono stati strepitosi. Adesso ci godiamo questa vittoria e poi penseremo a Udine con tutto quello che ne consegue".: Criconia 3, Fratto 5, Musso 19, Biancotto 4, Medford 4, Braccagni, Pollone 8, Wilson 16, Raffaelli 17, Possamai 33, Ancellotti 7. All. Bassi.: Lombardi 7, Langston 9, Reati 13, Miaschi 6, Bogliardi, D'Almeida 4, Sacchetti, Abati Toure, Corbett 7, Cipolla, Rodriguez 18, Lupusor. All. Carrea.Arbitri Boscolo, Capurro, Pazzaglia