Il difensore Luca Crescenzi all'Acn Siena

L’Acn Siena 1904 ha comunicato l’ingaggio a titolo definitivo – fino al 30 giugno 2023 – del calciatore Luca Crescenzi proveniente dalla Società Como 1907 dove ha giocato due stagioni.



Difensore centrale, classe 1992, ha già vestito la maglia bianconera in serie B nella stagione 2013-2014. Crescenzi, cresciuto nelle giovanili della Lazio, ha militato anche nel Pisa, Vicenza, Pro Vercelli, Reggina, Nocerina, Esperia Viareggio e Arezzo. Vanta oltre 150 presenze in serie C con due promozioni e 19 gare in serie B. Il nuovo calciatore bianconero ha scelto il numero 13.



“Sono orgoglioso – ha detto Crescenzi – di tornare a vestire la maglia bianconera. Vengo da un campionato vinto da capitano e torno a Siena molto motivato perché so che importanza ha questa città e questa squadra. Spero di portare il mio contributo e togliermi tante soddisfazioni come quelle che ho vissuto vincendo a Pisa e Como”.