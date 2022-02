Volley A2, Emma Villas Siena alla ricerca della vittoria: al PalaEstra arriva Ortona

Coach Montagnani: “Facciamo attenzione, con il nuovo palleggiatore hanno trovato una quadratura migliore”

La Emma Villas Aubay Siena torna a giocare una gara ufficiale, dopo che tanti degli elementi del roster biancoblù sono stati contagiati dal Coronavirus, impedendo lo svolgimento delle ultime partite in programma. L’ultima gara ufficiale è stata disputata lo scorso 19 gennaio, domani invece al PalaEstra arriverà la Sieco Service Ortona per quello che sarà un vero e proprio scontro salvezza. Via al match alle ore 18.“Arriviamo a questa partita in piena corsa, ultimando le visite mediche che ci consentono di recuperare i giocatori appena tornati e guariti – sono le parole di coach Paolo Montagnani, allenatore della formazione senese. – Non abbiamo la certezza di poter schierare tutti i nostri effettivi. Questo periodo è stato caratterizzato e contrassegnato dalle tante positività al Covid che si sono registrate all’interno del gruppo. I ragazzi sono tornati, la loro condizione è media, alcuni hanno superato la malattia senza troppi effetti negativi mentre altri hanno fatto un po’ più di fatica alla ripresa”.Ancora coach Montagnani: “Abbiamo viaggiato per un certo periodo allenando i superstiti, vale a dire chi non era stato contagiato, e poi pian piano abbiamo inserito i giocatori che si sono negativizzati. Prima abbiamo fatto a meno di Mattei, poi di Agrusti, di Pinelli, sono tutte energie e spessore tecnico che ci è stato tolto, e successivamente c’è stato il contagio di gruppo. Negli ultimi giorni ci sono stati piani di lavoro diversi perché ci sono condizioni fisiche diverse. Dobbiamo gestire la situazione”.Ortona ha ottenuto molti buoni risultati e vittorie importanti nelle ultime settimane: “Hanno cambiato palleggiatore e sembra che abbiano trovato una quadratura migliore – è il commento del coach dell’Emma Villas Aubay Siena. – Hanno fatto anche qualche cambio all’interno del loro sestetto. Nelle ultime settimane Ortona è stata brava a conquistare molti risultati utili ma al contempo hanno approfittato di condizioni non buone delle avversarie che hanno affrontato. Sono una nostra diretta concorrente e in questo momento hanno più punti di noi in classifica”.Ortona è undicesima in classifica con 14 punti ma ha disputato due gare in più rispetto ai senesi. Siena è dodicesima in graduatoria con 13 punti conquistati fino a questo momento. Gli abruzzesi hanno appena ottenuto una preziosissima vittoria da tre punti nel loro palazzetto di casa, sconfiggendo per 3-1 Porto Viro grazie a 25 punti di Gabriel Pessoa (che ha chiuso la sfida con il 60% in attacco), 20 di Bulfon e 11 di Antonio De Paola.Domenica sarà necessario tutto il tifo ed il sostegno dei supporters senesi per quella che si prospetta come una giornata realmente importante nella storia della società guidata dal presidente Giammarco Bisogno. Si tratta infatti di una vera e propria finale per poter rimanere in Serie A2. E’ una delle giornate più importanti dell’annata sportiva e i ragazzi in maglia biancoblu si stanno allenando al PalaEstra per arrivare al meglio a questo appuntamento. I tre punti in classifica che sono in palio domenica in viale Sclavo sono certamente pesanti e preziosi.La sfida di andata premiò i senesi, che si aggiudicarono tre punti in Abruzzo vincendo il match per tre set a uno. Era il 14 novembre scorso e la Emma Villas Aubay portò a casa il successo dopo un’ora e 53 minuti di gara. Fu una grande partita per Rocco Panciocco, che mise insieme 19 punti mentre Samuel Onwuelo totalizzò 16 punti. Il tabellino riporta poi 9 punti per Andrea Rossi, 8 per Andrea Mattei e 7 per Giuseppe Ottaviani. I senesi terminarono la gara con il 49% in attacco e con il 55% di positività in ricezione.Sarà il dodicesimo scontro diretto tra Emma Villas Aubay e Ortona, il bilancio premia Siena che ha vinto nove delle undici partite già disputate. In maglia Ortona militano gli ex Pessoa, Fusco e Cappelletti. Un altro ex dell’incontro è Giuseppe Ottaviani.La prevendita per assistere alla gara è aperta online, sui canali della CiaoTickets. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica, giorno del match, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15,30 in poi.