Volley B2 Femminile, doppio appuntamento in tre giorni per il Convergenze CUS Siena

Le ragazze dell'Under 18 del CUS Siena Volley campionesse territoriali: e ora le Final Four regionali

L'Under 18 del CUS Siena Volley trionfa alle finali territoriali: e ora le Final Four

Doppio impegno in tre giorni per il Convergenze CUS Siena che, sabato 9 aprile alle 18, sarà impegnato a Piandiscò nella gara di recupero della 13ª giornata (2ª di ritorno) del Campionato di pallavolo di Serie B2 Femminile girone M, per poi, martedì 12 alle 20.30 ospitare al PalaCorsoni l'Anticopastificio Umbro Foligno per il recupero della 16ª giornata (5ª di ritorno).Due gare importantissime per le senesi in ottica salvezza (il Convergenze si trova attualmente al 10° posto della classifica con 12 punti) e che nel girone di andata avevano visto il CUS vincere in casa 3-1 contro Piandiscò (in questo momento 4ª in classifica con 32 punti) e perdere a Foligno 3-2 contro l'attuale fanalino di coda del campionato che si trova a 9 punti.Trionfa l'Under 18 del CUS Siena Volley alle finali territoriali, superando in gara 3 Cortona, e qualificandosi per le Final Four regionali. 3-0 il risultato per le senesi (25-22; 25-15; 25-15), che dopo un primo tempo combattuto hanno controllato agevolmente la gara. In gara 1 Cortona si era imposta in casa senese, nel ritorno il CUS ha pareggiato i conti in trasferta per poi vincere la gara decisiva al PalaCorsoni.Una festa meritata per le ragazze guidate da coach Matteo Castagnini e resa indimenticabile dalla presenza del presidente di Sezione Fiorenzo Montermini, che ha premiato le vincitrici, e di Irene Botarelli, la pallavolista senese cresciuta nelle giovanili del CUS Siena, che nel 2011 ha esordito nella B2 del CUS per poi proseguire una carriera eccezionale da opposto fino alla A1 nella Delta Despar Trentino, nella stagione 2021-22. Un esempio importante per tutte le giovani atlete e fonte di tanta soddisfazione per la società dove è cresciuta.