Volley B2 Femminile, un grande CUS Siena conquista 5 punti in quattro giorni

Le senesi superano Foligno e Piandiscò. Ancora tre partite per la sperata salvezza

Doppio vittoria in quattro giorni per il Convergenze CUS Siena che, sabato 9 aprile ha superato in trasferta Piandiscò per 2-3 (24-26; 20-25; 25-20; 25-20; 9-15) nella gara di recupero della 13ª giornata (2ª di ritorno) del Campionato di pallavolo di Serie B2 Femminile girone M, per poi, martedì 12 al PalaCorsoni, vincere contro l'Anticopastificio Umbro Foligno per il recupero della 16ª giornata (5ª di ritorno) con il risultato di 3-1 (25-21; 25-17; 22-25; 25-15).Cinque punti importantissimi per le senesi in ottica salvezza, che portano le cussine di Matteo Falchi a quota 17 a sole 4 lunghezze dal Trestina. I prossimi appuntamenti per il Convergenze, saranno martedì 19 aprile alle 20.30 PalaCorsoni contro la Bartoccini Fortinfissi Perugia, poi sabato 23, sempre sul parquet di casa, contro la Liberi e Forti Firenze, per poi concludere la regular season sabato 30 in trasferta a Viterbo.Tre partite difficili sulla carta, ma che le senesi affronteranno con la massima determinazione e tanto entusiasmo per conquistare la permanenza nel campionato di B2.Finalmente dopo 2 anni di interruzione a causa del Covid, domenica 24 e lunedì 25 aprile si svolgerà il Trofeo dei Territori della Toscana, un appuntamento importante per il volley giovanile, con le selezioni di tutti i CT della Toscana. "Questo risultato - commentano dal CUS Siena - ci riempe di soddisfazione. Complimenti a tutte le ragazze per il percorso fatto e il traguardo raggiunto, buon divertimento e un grande in bocca al lupo a tutta la squadra, e a tutto lo staff del Comitato Territoriale Etruria".Le cussine 2009: Ciurlia Caterina, Amato Daria, Martini Camilla e Maraffon Annica atleta della Società Castellina Scalo Volley e U14 del Cus, dopo un ricco ed emozionante percorso sportivo e di crescita iniziato a novembre, superano la selezione e difenderanno insieme alle altre atlete del territorio i colori del Comitato Etruria nella categoria Under13, il 24 aprile.Per la categoria Under14, classe 2008, le cussine che faranno parte del gruppo di atlete selezionate che rappresenteranno il Comitato Territoriale Etruria, il 25 aprile, sono: Adriato Adielle e Montanelli Ginevra.Le Under 16 di Matteo Falchi e Giulia Pietrini, invitate dalla Scuola di Pallavolo Anderlini, stanno partecipando alla 19ª edizione del Trofeo Internazionale Bussinello Pediatrica, un importante evento che ha visto calcare i campi tante campionesse e campioni nazionali di serie A.Le Under 14 di Bellafiore/Alberti invece sono partite nel Conero per affrontare la loro prima esperienza fuori casa nel Torneo Internazionale Easter Volley.