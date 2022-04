Volley B2 Femminile, il Convergenze CUS Siena lotta ma viene sconfitto dalla Liberi e Forti Firenze

Le cussine ad un solo punto dalla salvezza a una gara dal termine della stagione

TROFEO DEI TERRITORI - AEQUILIBRIUM CUP - 24-25 aprile

FINAL FOUR UNDER 18

Nel recupero della 14ª giornata del Campionato di pallavolo di Serie B2 Femminile girone M, giocato sabato 23 aprile al PalaCorsoni, il Convergenze CUS Siena esce sconfitto con onore contro la seconda del campionato Liberi e Forti Firenze con il risultato di 0-3 (23-25; 21-25; 13-25).Le cussine sono state protagoniste di una gara lottata e combattuta, soprattutto nel primo set, hanno tenuto duro nel secondo, ma niente hanno potuto contro la fortissima squadra ospite che ha chiuso velocemente a proprio favore l'ultimo set della gara.Alla fine del campionato manca ora solamente una gara, con le ragazze allenate da coach Matteo Falchi che si trovano appaiate a Grosseto a 20 punti ad una sola lunghezza dalla zona salvezza dove si trova il Trestina a quota 21.Prossimo turno, ultimo della stagione, sabato 30 aprile a Viterbo contro la VBC, per il recupero della 15ª giornata che vale un campionato: appuntamento alle 18 al PalaVolley di Viterbo.Caterina Ciurlia, Daria Amato, Camilla Martini e Annica Maraffon (atleta Asd Castellina Scalo e U14 Cus Siena), sono state protagoniste domenica 24 aprile, con le loro compagne della Selezione Etruria, di una bellissima giornata di sport e spettacolo. Dopo 3 anni, è ritornato infatti il Trofeo dei Territori, Aequilibrium Cup, nella sua prima giornata con le categorie U13F e U14 M dei 4 Comitati Territoriali della Toscana.La Selezione Etruria, guidata da Pasquale Colaianni e Luca Arrigucci si è classificata 4ª; le ragazze sono state molto brave e all'altezza delle avversarie, e hanno ricevuto la medaglia dal presidente territoriale Alfredo Carini. Alla premiazione ha partecipato il segretario generale della Federazione Italiana Pallavolo, Stefano Bellotti che ha espresso tutta la sua gioia per la bella manifestazione, "la festa della pallavolo".Adielle Adriato e Ginevra Montanelli, invece, con le loro compagne della Selezione Territoriale Etruria Under14 hanno conquistato il 2° posto del Trofeo dei Territori, premiate dal presidente regionale Fipav Gianmarco Modi.Il gruppo Etruria, guidato dal tecnico del CUS Siena Matteo Falchi, da Federico Bertolucci insieme a Pasquale Colaianni, Luca Arrigucci e Giuseppe Lagonegro, lunedì mattina ha affrontato la selezione del Basso Tirreno e dopo un primo set incerto, ha espresso tutta la propria forza e determinazione superando le avversarie nel secondo e nel terzo set.La finale è contro C.T. Fipav Firenze. Dopo un primo set perso, si volta pagina, le ragazze del C.T. Etruria recuperano sicurezza e concentrazione e rimettono in gioco la finale in una gara combattuta e ben giocata ma al terzo set cedono alle avversarie che chiudono così la partita.Premiazioni finali con la presenza del Comitato Regionale Fipav e il consigliere rederale Fipav Elio Sità, soddisfatti per questa bellissima manifestazione che ha riportato nei palazzetti tante ragazze e ragazzi con la voglia di giocare e stare insieme."Sono stati due giorni di bella pallavolo con una bellissima organizzazione che ha permesso anche a tutti noi da casa, grazie alle dirette, di poter seguire le gare e vivere tutte le emozioni di questa festa dello sport - commentano dal CUS Siena -. Congratulazioni alla Selezione Etruria U15 maschile che si classifica al secondo posto. Un ringraziamento speciale allo staff Etruria e al presidente del C.T. Etruria Alfredo Carini, che hanno accompagnato le ragazze in questo percorso di crescita e di vita. Bravissime ragazze, tornate a casa con una esperienza bellissima e ricca, un percorso importante, nuove amicizie e un bellissimo gruppo! Un ringraziamento di cuore alle famiglie e a tutto lo staff del Comitato Etruria per il grande lavoro svolto per il gruppo".Per le Under 18 del CUS Siena arrivano infine le Final Four. Mercoledì 27 aprile alle 20.30 al PalaCorsoni le cussine affonteranno PediaTuss Pallavolo Casciavola nella gara valevole per i quarti di finale.