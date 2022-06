Giulio Pinali, l’opposto in maglia azzurra in arrivo alla Emma Villas Aubay Siena

Bolognese di nascita, modenese di formazione pallavolistica, in maglia azzurra da sempre, l’opposto ex Trento classe ’97 approda alla Emma Villas Aubay Siena.



Giulio Pinali ha un palmares di tutto rispetto e, nonostante la giovane età, conta due Supercoppe italiane, una Junior League, e diverse medaglie con la Nazionale tra cui l’ultima coppa alzata in occasione degli Europei la scorsa estate dopo un impeccabile campionato continentale per i ragazzi di Fefè De Giorgi.



Anche in queste settimane Pinali è alla corte di De Giorgi per la Volleyball Nations League, reduce dalla seconda settimana di competizioni e da un ottimo match contro la Cina.



Qualità in attacco e in battuta, Pinali, calca il taraflex della SuperLega dal 2016 esordendo nella massima serie con Modena. Sempre nel 2016 vince la Junior League e si aggiudica il titolo di miglior giocatore della competizione. Con la Nazionale Juniores conquista un argento e un bronzo nei campionati Under 19 per poi aggiungere alla bacheca dei trofei l’oro alle Universiadi del 2019 e la Coppa agli Europei del 2021 con la Nazionale maggiore.



L’esperienza in gialloblu dura fino al 2020 quando si trasferisce con la formula del prestito prima a Ravenna, dove gioca una grande stagione da titolare, e poi a Trento dove rafforza l’esperienza ai vertici delle classifiche in un top club come l’Itas Trentino.



Giulio Pinali arriva a completare il reparto opposti insieme a Pereyra e ritrova in squadra Petric che conobbe a Modena l’anno del suo esordio nella massima serie.



Le prossime settimane dell’opposto bolognese saranno ancora con la Nazionale che in questi giorni è impegnata sul doppio fronte della VNL e dei Giochi del Mediterraneo.





CURRICULUM



2021/2022 A1 Itas Trentino 10 ITA



2020/2021 A1 Consar Ravenna 14 ITA



2019/2020 A1 Leo Shoes Modena 8 ITA



2018/2019 A1 Azimut Leo Shoes Modena 8 ITA



2017/2018 A1 Azimut Modena 15 ITA



2016/2017 A1 Azimut Modena ITA



2015/2016 B2 DHL Modena Volley



2013/2015 C Zinella Bologna





PALMARES



2021 Campionato Europeo



2021 Supercoppa Italiana



2019 Universiadi



2018 Supercoppa Italiana



2016 Junior League